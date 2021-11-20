Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ: Galatasaray derbisi kaybedilirse ortalık karışacak! Mesut Özil ve Pereira...

FENERBAHÇE HABERLERİ: Galatasaray derbisi kaybedilirse ortalık karışacak! Mesut Özil ve Pereira...

Son dakika spor haberi: Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Fenerbahçe galibiyete odaklanmış durumda. Zirveyle arasının daha fazla açılmasını istemeyen sarı-lacivertlilerin 3 puandan başka bir düşüncesi yok. Teknik direktör Vitor Pereira, rakibini devirmenin hesaplarını yaparken olası bir kötü senaryoda ortalık karışabilir. Galatasaray derbisinde alınacak bir yenilginin yaratacağı depremin önünde duramayacağı görüşü sarı lacivertli camiada ağır basıyor. İşte yaşanabilecek olasılıklar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2021 Cumartesi 14:54
FENERBAHÇE HABERLERİ: Galatasaray derbisi kaybedilirse ortalık karışacak! Mesut Özil ve Pereira...

Fenerbahçe'de tüm gözler Galatasaray derbisine çevrilmiş durumda. Sarı-lacivertliler, NEF Stadyumu'nda oynananacak mücadeleyi kazanıp çıkışa geçmeyi amaçlıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Galatasaray derbisi kaybedilirse ortalık karışacak! Mesut Özil ve Pereira...

Hürriyet'in haberine göre; Fenerbahçe adına olası bir kötü senaryonun gerçekleşmesi halinde yaşanabilecekler şunlar:

FENERBAHÇE HABERLERİ: Galatasaray derbisi kaybedilirse ortalık karışacak! Mesut Özil ve Pereira...

1- Ali Koç üzerindeki baskı artar. İstifa veya olağanüstü kongreye gitme ihtimali güçlü bir şekilde konuşulmaya başlanır.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Galatasaray derbisi kaybedilirse ortalık karışacak! Mesut Özil ve Pereira...

2- Uzun süredir ağır eleştirilere hedef olan Vitor Pereira 'istenmeyen' adam' konumuna gelir.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Galatasaray derbisi kaybedilirse ortalık karışacak! Mesut Özil ve Pereira...

3- Kadroda erken revizyon ve kırılmalar yaşanabilir. Devre arasında, gönderilecekler-kalacaklar gündemin birinci maddesi olur.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Galatasaray derbisi kaybedilirse ortalık karışacak! Mesut Özil ve Pereira...

4- Mesut Özil ve Jose Sosa, Galatasaray derbisinde de beklenen çıkışı yapamazlarsa çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalırlar.

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