FENERBAHÇE HABERLERİ: Galatasaray derbisi kaybedilirse ortalık karışacak! Mesut Özil ve Pereira...

Fenerbahçe'de tüm gözler Galatasaray derbisine çevrilmiş durumda. Sarı-lacivertliler, NEF Stadyumu'nda oynananacak mücadeleyi kazanıp çıkışa geçmeyi amaçlıyor.
Fenerbahçe'de tüm gözler Galatasaray derbisine çevrilmiş durumda. Sarı-lacivertliler, NEF Stadyumu'nda oynananacak mücadeleyi kazanıp çıkışa geçmeyi amaçlıyor.
Hürriyet'in haberine göre; Fenerbahçe adına olası bir kötü senaryonun gerçekleşmesi halinde yaşanabilecekler şunlar:
1- Ali Koç üzerindeki baskı artar. İstifa veya olağanüstü kongreye gitme ihtimali güçlü bir şekilde konuşulmaya başlanır.
2- Uzun süredir ağır eleştirilere hedef olan Vitor Pereira 'istenmeyen' adam' konumuna gelir.
3- Kadroda erken revizyon ve kırılmalar yaşanabilir. Devre arasında, gönderilecekler-kalacaklar gündemin birinci maddesi olur.
4- Mesut Özil ve Jose Sosa, Galatasaray derbisinde de beklenen çıkışı yapamazlarsa çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalırlar.