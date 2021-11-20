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Fazlasıyla hazırız

Attila Szalai: Hazırlıklarımız çok iyi gidiyor. Ben de fiziksel ve mental anlamda kendimi iyi hissediyorum. Derbide sahada ne yapmamız gerektiğini biliyoruz.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2021 Cumartesi 06:50
Fazlasıyla hazırız
Geçtiğimiz sezonun devre arasında geldiği Fenerbahçe'de vazgeçilmezler arasına giren Attila Szalai, derbi öncesi birçok konu hakkında önemli açıklamalar yaptı. FB TV'ye konuşan Macar stoper, "Sabırsızlıkla derbi saatini bekliyoruz. Tüm takım taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. Fiziksel ve mental anlamda kendimi iyi hissettiğimi söyleyebilirim. Hazırlıklarımız iyi gidiyor. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Sahada ne yapmamız gerektiğini iyi bilmemiz gerekiyor. Bence herkes pazar günü (yarın) oynanacak derbi için fazlasıyla hazır. Derbi galibiyeti muhteşem bir his oluşturacaktır ve takıma da ivme kazandıracaktır. Alacağımız galibiyet çok ama çok önemli" diye konuştu.
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