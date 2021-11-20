Fazlasıyla hazırız

Geçtiğimiz sezonun devre arasında geldiği Fenerbahçe'de vazgeçilmezler arasına giren Attila Szalai, derbi öncesi birçok konu hakkında önemli açıklamalar yaptı. FB TV'ye konuşan Macar stoper, "Sabırsızlıkla derbi saatini bekliyoruz. Tüm takım taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. Fiziksel ve mental anlamda kendimi iyi hissettiğimi söyleyebilirim. Hazırlıklarımız iyi gidiyor. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Sahada ne yapmamız gerektiğini iyi bilmemiz gerekiyor. Bence herkes pazar günü (yarın) oynanacak derbi için fazlasıyla hazır. Derbi galibiyeti muhteşem bir his oluşturacaktır ve takıma da ivme kazandıracaktır. Alacağımız galibiyet çok ama çok önemli" diye konuştu.