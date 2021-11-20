Adaletli olun

"Buradan bütün hakemlere sesleniyorum, tarafsız olmak zorundalar. Hakemlerin sorumluluğu herkesten çok daha fazla. Objektifliği asla ve asla elden bırakmamaları gerekir. Derbiler idare edilecek bir maç değildir, yönetilmesi gereken karşılaşmalardır. Yönetilecek olan bu maçların da objektif, adaletli, tarafsız bir şekilde ve hiçbir baskı altında olmadan yönetilmesi gereken maçlar olması gerekir. Bir kez daha altını çiziyorum, bu noktada adalet çok daha önemli. Dolayısıyla bu derbide idare eden bir hakem grubu görmek istemiyoruz. Hakemler konuşulmasın artık."
"Buradan bütün hakemlere sesleniyorum, tarafsız olmak zorundalar. Hakemlerin sorumluluğu herkesten çok daha fazla. Objektifliği asla ve asla elden bırakmamaları gerekir. Derbiler idare edilecek bir maç değildir, yönetilmesi gereken karşılaşmalardır. Yönetilecek olan bu maçların da objektif, adaletli, tarafsız bir şekilde ve hiçbir baskı altında olmadan yönetilmesi gereken maçlar olması gerekir. Bir kez daha altını çiziyorum, bu noktada adalet çok daha önemli. Dolayısıyla bu derbide idare eden bir hakem grubu görmek istemiyoruz. Hakemler konuşulmasın artık."
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