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Adaletli olun

Başkanvekili Erol Bilecik, net mesajlar gönderdi: Maçın adaletli ve hiçbir baskı altında olmadan yönetilmesi gerekir. İdare eden bir hakem grubu görmek istemiyoruz derbide.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2021 Cumartesi 06:50
Adaletli olun
Fenerbahçe Başkanvekili Erol Bilecik, yarın oynanacak Galatasaray derbisi öncesi kulüp televizyonuna önemli açıklamalar yaptı. "Heyecanımız hakikaten büyük" diyen Bilecik, "Günleri değil, saatleri sayabilecek bir noktadayız. Samandıra'da moral ve motivasyon son derece yüksek. Derbiye hazır bir atmosfer fazlasıyla mevcut. Derbi hedefimiz tek ve açık: 3 puanı almak. Milyonlarca taraftarımızı temsilen yönetim kurulu olarak tam tekmil biz de Galatasaray Stadı'nda, takımımızın yanında olacağız" dedi. Erol Bilecik, sözlerine şöyle devam etti:

"Buradan bütün hakemlere sesleniyorum, tarafsız olmak zorundalar. Hakemlerin sorumluluğu herkesten çok daha fazla. Objektifliği asla ve asla elden bırakmamaları gerekir. Derbiler idare edilecek bir maç değildir, yönetilmesi gereken karşılaşmalardır. Yönetilecek olan bu maçların da objektif, adaletli, tarafsız bir şekilde ve hiçbir baskı altında olmadan yönetilmesi gereken maçlar olması gerekir. Bir kez daha altını çiziyorum, bu noktada adalet çok daha önemli. Dolayısıyla bu derbide idare eden bir hakem grubu görmek istemiyoruz. Hakemler konuşulmasın artık."
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