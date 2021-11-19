Haberler Fenerbahçe Samandıra'da casus var! Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi kedi girdi ve...

Samandıra'da casus var! Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi kedi girdi ve...

Son dakika haberi... Perşembe sabahı Samandıra'da yapılan idmana giren kedi, Burak Elmas'ın kedisi 'Simba'ya benzerliği ile dikkat çekti. Tesislerdeki kedinin Burak Elmas’ın sahiplendiği Simba’ya çok benzemesi, “Samandıra’da ajan var” esprisini beraberinde getirdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2021 Cuma 06:50
Samandıra'da casus var! Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi kedi girdi ve...
NEF Stadı'nda pazar günü oynanacak dev derbiye Galatasaray ve Fenerbahçe oldukça gergin bir ortamda hazırlanırken dün yüzleri güldüren bir olay yaşandı. Sarı-Lacivertliler'in idmanına giren bir kedi hemen sosyal medyada dikkatleri çekti.

Takvim'in haberine göre kedinin, Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın kısa süre önce sahiplendiği Simba'ya çok benzemesi olayı farklı bir boyuta taşıdı. Twitter'da yapılan, "Galatasaray, Fenerbahçe'yi yenebilmek için Samandıra'daki idmana casus göndermiş. Burak Elmas işini sağlama alıyor. Kedinin adını Simba değil James Bond koysalardı" şeklinde espriler kısa sürede birçok kişi tarafından paylaşıldı.

DİĞER
Kerem Demirbay ve Fekir arasında gerginlik! Leverkusen-Betis maçında saha bir anda karıştı
Defineci bile şaşırdı! Meğer 'Defineyi koruyan yılan' efsanesi gerçekmiş: Elini soktuğu sırada...
SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor