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Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisi 11'i netleşti! İşte Pereira'nın düşündüğü sistem

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerde saatler Galatasaray derbisine kurulmuş durumda. Öte yandan Vitor Pereira, Galatasaray derbisini 11'ini belirledi. Kalede Berke ile başlayacak Kanarya, 4’lü formasyonla sahaya çıkacak, savunma Nazım-Kim-Szalai- Novak’tan oluşacak. Savunmanın önünde Jose Sosa-Mert Hakan görev yapacak. Kanatlarda da Ferdi ile Rossi dönüşümlü olarak oynayacak. Sakatlıktan çıkan İrfan Can ile Mesut Özil'den birini tercih edecek olan Pereira, en uçta Mergim Berisha ile gol arayacak. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2021 Cuma 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisi 11'i netleşti! İşte Pereira'nın düşündüğü sistem

Fenerbahçe'de derbi heyecanı sürüyor. Teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde çalışan Fenerbahçe, milli takımlardan dönen oyuncularla birlikte taktik provalara devam ediyor. Sakatlıkları bulunan Luiz Gustavo, Altay Bayındır ve Enner Valencia'dan yoksun olan sarı-lacivertliler, derbi öncesi ikinci taktik çalışmanın ardından kadro şekillenmeye başladı. Sezon başından bu yana 3'lü savunmada ısrarcı olan Portekizli teknik direktörün 21 Kasım'daki derbide 4'lü formasyonla takımı sahaya çıkarması bekleniyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisi 11'i netleşti! İşte Pereira'nın düşündüğü sistem

GOL SİLAHI BERISHA

Belindeki ağrılardan tamamen kurtulan kaleci Berke Özer, ilk kez Galatasaray derbisinde oynayacak. Savunma dörtlüsünde Nazım-Kim-Szalai-Novak görev yapacak. Bu dörtlünün önünde Jose Sosa ile Mert Hakan Yandaş'ın forma giymesi bekleniyor. Kanatlarda Ferdi Kadıoğlu ile Diego Rossi dönüşümlü olarak oynayacak. Mesut Özil ile sakatlıktan kurtulan İrfan Can Kahveci arasında tercih yapacak olan teknik direktör Vitor Pereira, en uçta ise Mergim Berisha'yı gol silahı olarak sahaya sürecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisi 11'i netleşti! İşte Pereira'nın düşündüğü sistem

TÜM KOZLARINI OYNAYACAK

F.Bahçe, son 8 maçta 6 beraberlik, 2 yenilgi aldığı G.Saray'a karşı oyun planını netleştirdi. Taraftar desteğini arkasına alacak rakibine karşı oyuna kontrollü başlamayı planlayan Kanarya, galibiyet için tüm kozlarını kullanacak. Hücum hattında teknik kapasitesi yüksek isimlerle sahaya çıkacak olan sarılacivertliler, başta kanatlardan yapılacak hücum organizasyonları olmak üzere duran toplar ve şutlarla rakip kalede gol arayacak

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