Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisi 11'i netleşti! İşte Pereira'nın düşündüğü sistem

Fenerbahçe'de derbi heyecanı sürüyor. Teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde çalışan Fenerbahçe, milli takımlardan dönen oyuncularla birlikte taktik provalara devam ediyor. Sakatlıkları bulunan Luiz Gustavo , Altay Bayındır ve Enner Valencia'dan yoksun olan sarı-lacivertliler, derbi öncesi ikinci taktik çalışmanın ardından kadro şekillenmeye başladı. Sezon başından bu yana 3'lü savunmada ısrarcı olan Portekizli teknik direktörün 21 Kasım'daki derbide 4'lü formasyonla takımı sahaya çıkarması bekleniyor.

GOL SİLAHI BERISHA

Belindeki ağrılardan tamamen kurtulan kaleci Berke Özer, ilk kez Galatasaray derbisinde oynayacak. Savunma dörtlüsünde Nazım-Kim-Szalai-Novak görev yapacak. Bu dörtlünün önünde Jose Sosa ile Mert Hakan Yandaş'ın forma giymesi bekleniyor. Kanatlarda Ferdi Kadıoğlu ile Diego Rossi dönüşümlü olarak oynayacak. Mesut Özil ile sakatlıktan kurtulan İrfan Can Kahveci arasında tercih yapacak olan teknik direktör Vitor Pereira, en uçta ise Mergim Berisha'yı gol silahı olarak sahaya sürecek.