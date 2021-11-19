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Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi Pereira konuştu! "Yarım kalmayacak"

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, milli aranın sona ermesiyle beraber Galatasaray derbisine kilitlendi. Öte yandan Pereira’dan öğrencilerine mesaj geldi. Portekizli teknik adam, "İstanbul’a döndüğümde, ‘Yarım kalan hikayeyi tamamlayacağım’ demiştim. Sözümün arkasındayım. Derbi de büyük fırsat." dedi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2021 Cuma 06:50
Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi Pereira konuştu! "Yarım kalmayacak"

İkinci kez göreve geldiği F.Bahçe'de üst üste alınan başarısız sonuçların ardından eleştirilen Pereira hırs yaptı. G.Saray derbisi öncesi adeta Samandıra'da yatıp kalkan Portekizli hoca, öğrencilerine de sürekli motivasyon konuşmaları yapıyor.

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi Pereira konuştu! "Yarım kalmayacak"

53 yaşındaki teknik adam, dünkü idman öncesi net konuştu. İşte Pereira'nın futbolcularına yaptığı o konuşmada öne çıkanlar: "Sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Hedefi her zaman şampiyonluk olan bir takımın parçalarıyız. Daha önce burada bu hedefe yaklaşmıştım ama olmadı. İstanbul'a tekrar döndüğümde 'Yarım kalan hikayeyi tamamlayacağım' demiştim. Hala bu sözümün arkasındayım. Bu kez hikaye yarım kalmayacak. Galatasaray maçı da kötü süreci unutturmamız için iyi bir fırsat."

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