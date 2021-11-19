Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi Pereira konuştu! "Yarım kalmayacak"

53 yaşındaki teknik adam, dünkü idman öncesi net konuştu. İşte Pereira'nın futbolcularına yaptığı o konuşmada öne çıkanlar: "Sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Hedefi her zaman şampiyonluk olan bir takımın parçalarıyız. Daha önce burada bu hedefe yaklaşmıştım ama olmadı. İstanbul'a tekrar döndüğümde 'Yarım kalan hikayeyi tamamlayacağım' demiştim. Hala bu sözümün arkasındayım. Bu kez hikaye yarım kalmayacak. Galatasaray maçı da kötü süreci unutturmamız için iyi bir fırsat."