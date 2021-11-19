FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Alexis Sanchez atağı! Devre arasında...

Yaz transfer döneminde Portekiz'den transfer edilen Miguel Crespo ile yolların ayrılması bekleniyor. Fenerbahçe, yabancı sınırında kontenjan açmak için Crespo'yu Anadolu takımlarına kiraya verebilir.
Sabah'ta yer alan habere göre bu sezon oynadığı futbolla taraftarın gözüne giremeyen Crespo'nun ayrılığına Vitor Pereira karşı çıkabilir. Eğer Pereira devre arasında görevden alınırsa Crespo'nun da yüksek ihtimalle kiralanması bekleniyor.
Uzun süredir golcü sıkıntısı çeken Fenerbahçe'de bu sezon gol yükünü Ekvadorlu yıldız Enner Valencia çekiyor. Valencia'nın dışında özellikle son dönemde Serdar Dursun ve Berisha da skora etki etmeye başladı.