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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Alexis Sanchez atağı! Devre arasında...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'de bu sezon istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe gözünü devre arası transfer dönemine dikti. Sarı-lacivertlilerin, Crespo'yu göndererek yabancı kontenjanında yer açacağı ve Inter forması giyen Alexis Sanchez'i renklerine bağlamak istediği ifade edildi. İşte ayrıntılar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2021 Cuma 12:25
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Alexis Sanchez atağı! Devre arasında...

Yaz transfer döneminde Portekiz'den transfer edilen Miguel Crespo ile yolların ayrılması bekleniyor. Fenerbahçe, yabancı sınırında kontenjan açmak için Crespo'yu Anadolu takımlarına kiraya verebilir.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Alexis Sanchez atağı! Devre arasında...

Sabah'ta yer alan habere göre bu sezon oynadığı futbolla taraftarın gözüne giremeyen Crespo'nun ayrılığına Vitor Pereira karşı çıkabilir. Eğer Pereira devre arasında görevden alınırsa Crespo'nun da yüksek ihtimalle kiralanması bekleniyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Alexis Sanchez atağı! Devre arasında...

Uzun süredir golcü sıkıntısı çeken Fenerbahçe'de bu sezon gol yükünü Ekvadorlu yıldız Enner Valencia çekiyor. Valencia'nın dışında özellikle son dönemde Serdar Dursun ve Berisha da skora etki etmeye başladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Alexis Sanchez atağı! Devre arasında...

Fenerbahçe taraftarı artık bir numaraya yazacak bir golcü transferi talep ediyor. Alexis Sanchez ile Fenerbahçe'nin yolu yaz transfer döneminde de kesişmişti. Alexis Sanchez'in devre arasında Inter'den ayrılmasına artık kesin gözüyle bakılıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Alexis Sanchez atağı! Devre arasında...

Inter'den bonservisini alacak Alexis Sanchez'in yeni durağı İstanbul olabilir. 32 yaşındaki golcü oyuncu Şili Milli Takımı'yla 142 maça çıktı ve 46 gol attı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Alexis Sanchez atağı! Devre arasında...

Kariyerinde Udinese, River Plate, Barcelona, Arsenal, Manchester United ve Inter gibi takımlar olan Şilili yıldızın kulübüyle sözleşmesi 2023 Haziran ayında sona eriyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Alexis Sanchez atağı! Devre arasında...

Inter yüksek maaşı nedeniyle Sanchez ile devre arasında yollarını ayıracak. Bu sezon yedi kez Serie A'da maça çıkan Alexis, gol atamadı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Alexis Sanchez atağı! Devre arasında...

Alexis Sanchez, 154 Premier Lig maçında 63 gol atarken Serie A'da da şimdiye kadar 154 maça çıktı. Bu maçlarda da 31 gol atan Şilili golcü Şampiyonlar Ligi'nde de 13 gol attı.

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