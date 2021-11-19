FENERBAHÇE HABERLERİ - Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi kalede endişe! Hem Muslera hem de Berke Özer...

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında sonucu merakla beklenen derbide atanlar kadar tutanların performansı da merak ediliyor. Hem ev sahibi sarı kırmızılılar hem de ezeli rakibi Fenerbahçe bu sezon henüz golcülerinden beklenen katkıyı alamazken 2 takım da geride kalan 12 lig maçında 15 kez topu ağlarında gördü.

Hürriyet'te yer alan habere göre son dönemde grafiği tartışılan Fernando Muslera ile ameliyat olan Altay Bayındır'ın yokluğunda kaleye geçmesi beklenen Berke Özer dev karşılaşmanın kaderini çizecek isimler olarak öne çıkıyor.