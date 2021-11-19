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FENERBAHÇE HABERLERİ: Galatasaray derbisi öncesi Berke Özer paniği! Resmi siteden duyuruldu

Son dakika spor haberi: Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Berke Özer endişesi yaşanıyor. Altay Bayındır'ın yaşadığı sakatlık sonrası kaleyi devralan genç file bekçisi son yapılan antrenmanda yer almadı. Sarı-lacivertliler resmi sitesinden yaptığı açıklamada, Berke'nin gribal enfeksiyon nedeniyle idmana katılmadığını duyurdu. İşte Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe'de son durum...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2021 Cuma 18:49
FENERBAHÇE HABERLERİ: Galatasaray derbisi öncesi Berke Özer paniği! Resmi siteden duyuruldu

Süper Lig'de son 4 maçından galibiyet çıkaramayan Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi büyük önem taşıyor. Sarı-lacivertliler, 13. haftada deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Galatasaray derbisi öncesi Berke Özer paniği! Resmi siteden duyuruldu

Teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde Can Bartu Tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, saat 16.00'da başladı. İdman, ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından 3 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, çift kale maçın sonrasında gerçekleştirilen taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Galatasaray derbisi öncesi Berke Özer paniği! Resmi siteden duyuruldu

BERKE ÖZER İDMANDA YOK!
Berke Özer gribal enfeksiyon nedeniyle antrenmanda yer almazken, Enner Valencia ve Altay Bayındır günü tedavi ile geçirdi. Luiz Gustavo da bireysel çalışmalarla günü tamamladı. Sarı-lacivertli ekibin antrenmanın bir bölümünü yönetim kurulu üyeleri Ömer Temelli ve Selahattin Baki de takip etti.

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