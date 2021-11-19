FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi Ali Koç detayı! 6 maçta...

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, derbi mücadelesinde ezeli rakibi Galatasaray'ın konuğu olacak.
Ligde son 4 maçtır galip gelemeyen sarı-lacivertliler, bu karşılaşmayı çıkış mücadelesi olarak görüyor. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un göreve geldiği günden bu yana takım 6 derbide galibiyet yüzü göremedi. 4 kez de berabere kaldı.
Derbi öncesi dikkat çeken bir başka ayrıntı da Fenerbahçe kadrosunda Galatasaray'a gol atan ya da Galatasaray galibiyeti yaşayan bir isim bulunmuyor.