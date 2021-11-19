FENERBAHÇE HABERLERİ: Attila Szalai'den Galatasaray derbisi sözleri! "Muhteşem bir sonuç almak istiyoruz"

Fenerbahçeli futbolcu Attila Szalai, pazar günü oynanacak Galatasaray derbi maçı öncesi kulüp televizyonuna konuştu. Macar stoper, derbi maçına hazır olduklarını vurgulayarak, takım olarak heyecanla pazar gününü beklediklerini söyledi.
İşte sözler...
Fenerbahçeli futbolcu Attila Szalai, pazar günü oynanacak Galatasaray derbi maçı öncesi kulüp televizyonuna konuştu. Macar stoper, derbi maçına hazır olduklarını vurgulayarak, takım olarak heyecanla pazar gününü beklediklerini söyledi.
Derbiye hazır olduğunu söyleyen Attila Szalai, "Ben kendimi iyi hissediyorum. Mutlu olduğumu söyleyebilirim. Söylediğim gibi daha önce bu derbilerde oynama imkanım vardı. Aynı şekilde fiziksel ve mental anlamda kendimi iyi hissettiğimi söyleyebilirim. Hazırlıklarımız iyi gidiyor. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Taktiksel hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Bunu yanında mental hazırlık da çok önemli. Hedefimizin ne olduğunu ve sahada ne yapmamız gerektiğini iyi bilmemiz gerekiyor. Bence herkes pazar günü oynanacak derbi için fazlasıyla hazır" şeklinde konuştu.
"TAKIM DERBİNİN ÖNEMİNİ GAYET İYİ BİLİYOR"
Szalai, takım olarak hazır olduklarını vurgulayarak: "Takımdaki bazı oyuncular daha önce bu derbiyi oynamamış olsalar bile derbi tarihini çok iyi bildikleri için bu derbinin nasıl geçeceğini iyi biliyorlar. Ortada bir rekabet var ve bundan dolayı herkes bu derbinin önemini gayet iyi biliyor. Tabii ki takımımızda tecrübeli oyuncular çok fazla. Onlar da aynı şekilde yardımcı oluyorlar ve olumlu, güçlü bir iletişimle birbirimizi motive ettiğimizi düşünüyorum.