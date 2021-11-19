FENERBAHÇE HABERLERİ: Attila Szalai'den Galatasaray derbisi sözleri! "Muhteşem bir sonuç almak istiyoruz"

Aynı şekilde bu tecrübeli oyuncular derbiyle ilgili ipuçları, tavsiyeler veriyorlar çünkü bu tip büyük maçlar her zaman stresi yüksek maçlardır ve bu verilecek tavsiyeler de stresi düşürecektir. Daha iyi odaklanmak adına bu tavsiyeler bence oldukça önemli. İyi hazırlandığımızı düşünüyorum, bunların da yardımcı olacağını düşünüyorum. Takım olarak buradaki çalışanlar, teknik ekip, herkes iyi bir şekilde hazırlanıyor. Bu şekilde hazırlıklarımızı sürdürdüğümüzü söyleyebilirim."





"MUHTEŞEM BİR SONUÇ ALMAK İSTİYORUZ"

Derbiden iyi bir sonuç istediklerini aktaran Macar stoper, "Bir futbol oyuncusu olarak elbette ki yapmak istediğimiz şey daima adapte olmaktır, adaptasyondur. Tabii ki hazırlıklar aynı devam etmiyor. Şu anlamda aynı devam etmiyor; bazı oyuncularımız milli takıma gittiler ve takımları için maçlar oynadılar, bazı takım arkadaşlarım da burada kaldılar ve antrenmanlarına devam ettiler.



