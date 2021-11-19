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FENERBAHÇE HABERLERİ: Attila Szalai'den Galatasaray derbisi sözleri! "Muhteşem bir sonuç almak istiyoruz"

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerin yıldız stoperi Attila Szalai, dev derbi öncesinde açıklamalarda bulundu. Takım olarak maça hazır olduklarını belirten Macar savunma oyuncusu, muhteşem bir sonuç almak istediklerini söyledi. İşte o açıklamalar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2021 Cuma 18:03
FENERBAHÇE HABERLERİ: Attila Szalai'den Galatasaray derbisi sözleri! "Muhteşem bir sonuç almak istiyoruz"

Fenerbahçeli futbolcu Attila Szalai, pazar günü oynanacak Galatasaray derbi maçı öncesi kulüp televizyonuna konuştu. Macar stoper, derbi maçına hazır olduklarını vurgulayarak, takım olarak heyecanla pazar gününü beklediklerini söyledi.

İşte sözler...

FENERBAHÇE HABERLERİ: Attila Szalai'den Galatasaray derbisi sözleri! "Muhteşem bir sonuç almak istiyoruz"

Derbiye hazır olduğunu söyleyen Attila Szalai, "Ben kendimi iyi hissediyorum. Mutlu olduğumu söyleyebilirim. Söylediğim gibi daha önce bu derbilerde oynama imkanım vardı. Aynı şekilde fiziksel ve mental anlamda kendimi iyi hissettiğimi söyleyebilirim. Hazırlıklarımız iyi gidiyor. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Taktiksel hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Bunu yanında mental hazırlık da çok önemli. Hedefimizin ne olduğunu ve sahada ne yapmamız gerektiğini iyi bilmemiz gerekiyor. Bence herkes pazar günü oynanacak derbi için fazlasıyla hazır" şeklinde konuştu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Attila Szalai'den Galatasaray derbisi sözleri! "Muhteşem bir sonuç almak istiyoruz"

"TAKIM DERBİNİN ÖNEMİNİ GAYET İYİ BİLİYOR"
Szalai, takım olarak hazır olduklarını vurgulayarak: "Takımdaki bazı oyuncular daha önce bu derbiyi oynamamış olsalar bile derbi tarihini çok iyi bildikleri için bu derbinin nasıl geçeceğini iyi biliyorlar. Ortada bir rekabet var ve bundan dolayı herkes bu derbinin önemini gayet iyi biliyor. Tabii ki takımımızda tecrübeli oyuncular çok fazla. Onlar da aynı şekilde yardımcı oluyorlar ve olumlu, güçlü bir iletişimle birbirimizi motive ettiğimizi düşünüyorum.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Attila Szalai'den Galatasaray derbisi sözleri! "Muhteşem bir sonuç almak istiyoruz"

Aynı şekilde bu tecrübeli oyuncular derbiyle ilgili ipuçları, tavsiyeler veriyorlar çünkü bu tip büyük maçlar her zaman stresi yüksek maçlardır ve bu verilecek tavsiyeler de stresi düşürecektir. Daha iyi odaklanmak adına bu tavsiyeler bence oldukça önemli. İyi hazırlandığımızı düşünüyorum, bunların da yardımcı olacağını düşünüyorum. Takım olarak buradaki çalışanlar, teknik ekip, herkes iyi bir şekilde hazırlanıyor. Bu şekilde hazırlıklarımızı sürdürdüğümüzü söyleyebilirim."

FENERBAHÇE HABERLERİ: Attila Szalai'den Galatasaray derbisi sözleri! "Muhteşem bir sonuç almak istiyoruz"

"MUHTEŞEM BİR SONUÇ ALMAK İSTİYORUZ"
Derbiden iyi bir sonuç istediklerini aktaran Macar stoper, "Bir futbol oyuncusu olarak elbette ki yapmak istediğimiz şey daima adapte olmaktır, adaptasyondur. Tabii ki hazırlıklar aynı devam etmiyor. Şu anlamda aynı devam etmiyor; bazı oyuncularımız milli takıma gittiler ve takımları için maçlar oynadılar, bazı takım arkadaşlarım da burada kaldılar ve antrenmanlarına devam ettiler.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Attila Szalai'den Galatasaray derbisi sözleri! "Muhteşem bir sonuç almak istiyoruz"

Dolayısıyla bu anlamda farklılıklar olmuş olabilir. Ben şunu zannetmiyorum ki, bu ayrılık, bu ayrım işimizi zorlaştıracak. Ben öyle olacağını düşünmüyorum. Hepimiz şu an itibarıyla heyecanlıyız derbi maçı için. Biliyoruz ki bu derbi Türkiye'deki en büyük maç. Dolayısıyla bizler heyecanlıyız ve bu derbi bizler için önemli. Başarılı olmak istiyoruz, muhteşem bir sonuç almak istiyoruz ve buna yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Attila Szalai'den Galatasaray derbisi sözleri! "Muhteşem bir sonuç almak istiyoruz"

Elbette ki derbi galibiyeti bizler açısından muhteşem bir his oluşturacaktır ve takıma da ivme kazandıracaktır. Bundan dolayı bana göre alacağımız galibiyet çok ama çok önemli. Ligde zorlu periyotlar yaşadık ve şu anda bir reaksiyon göstermek istiyoruz. Takım arkadaşlarım, buradaki herkes hedefi, ne yapmamız gerektiğini gayet iyi biliyor. Bu reaksiyon içinde atacağımız adım bir sonraki maç, Galatasaray maçı. Bizler başarılı olmak istiyoruz ve elbette ki bu maçı kazanmak istiyoruz" açıklamasında bulundu.

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