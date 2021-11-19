FENERBAHÇE GALATASARAY HABERLERİ: Derbi öncesi flaş detay! Son 22 yılda...

Türkiye pazar günü Nef Stadı'nda oynanacak olan Galatasaray- Fenerbahçe derbisine kilitlenmiş durumda. Takvim'in haberine göre; Ezeli rakiplerin son yıllardaki buluşmalarına bakıldığında 'ilk gol'ün hayati önem taşıması dikkatleri çekiyor. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son 22 yılda oynanan 39 derbide öne geçen taraf tam 31 galibiyet elde etti.





ÖNE GEÇEN KAYBETMİYOR

Yani ilk golü bulan taraf maçların yüzde 80'inden mutlu bir şekilde ayrılmayı başardı. Yine son 56 derbide skor avantajını elde eden takımlarından sadece 4 kez yenilmesi de çok çarpıcı bir istatistik olarak ön plana çıkıyor.

