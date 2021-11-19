Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE GALATASARAY HABERLERİ: Derbi öncesi flaş detay! Son 22 yılda...

FENERBAHÇE GALATASARAY HABERLERİ: Derbi öncesi flaş detay! Son 22 yılda...

Son dakika spor haberi: Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki rekabetin son 22 yılında öne geçen takımlar yüzde 80 oranında zaferi elde etti. Son 56 derbide ilk golü atan takımların sadece 4 kez kaybetmesi dikkat çekti. Çok önemli hücum silahlarına sahip olan ezeli rakiplerin Pazar günkü dev buluşmasında hangi takımın skor üstünlüğünü yakalayacağı büyük bir merakla bekleniyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2021 Cuma 06:50
FENERBAHÇE GALATASARAY HABERLERİ: Derbi öncesi flaş detay! Son 22 yılda...

Türkiye pazar günü Nef Stadı'nda oynanacak olan Galatasaray- Fenerbahçe derbisine kilitlenmiş durumda. Takvim'in haberine göre; Ezeli rakiplerin son yıllardaki buluşmalarına bakıldığında 'ilk gol'ün hayati önem taşıması dikkatleri çekiyor. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son 22 yılda oynanan 39 derbide öne geçen taraf tam 31 galibiyet elde etti.

FENERBAHÇE GALATASARAY HABERLERİ: Derbi öncesi flaş detay! Son 22 yılda...

ÖNE GEÇEN KAYBETMİYOR
Yani ilk golü bulan taraf maçların yüzde 80'inden mutlu bir şekilde ayrılmayı başardı. Yine son 56 derbide skor avantajını elde eden takımlarından sadece 4 kez yenilmesi de çok çarpıcı bir istatistik olarak ön plana çıkıyor.

FENERBAHÇE GALATASARAY HABERLERİ: Derbi öncesi flaş detay! Son 22 yılda...

HANGİ TAKIM BAŞARACAK?
İddaa'nın derbi maç için belirlediği oranlarda Galatasaray'ın öne geçmesine 1,68, Fenerbahçe'nin öne geçmesine ise 2,03 oran belirlenmiş durumda. Çok önemli hücum silahlarına sahip olan ezeli rakiplerin Pazar günkü dev buluşmasında hangi takımın skor üstünlüğünü yakalayacağı büyük bir merakla bekleniyor.

DİĞER
UEFA, tüm zamanların en iyi takımlarını açıkladı! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor kaçıncı sırada?
Defineci bile şaşırdı! Meğer 'Defineyi koruyan yılan' efsanesi gerçekmiş: Elini soktuğu sırada...
SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor