Usta yazardan Galatasaray - Fenerbahçe maçı öncesi kritik değerlendime! 'Kötü günlerin maçı'

Derbinin kaybedilmesi Vitor Pereira kararını hızlandırabilir ama G.Saray maçları kötü günlerde F.Bahçe'nin imdadına yetişmiştir.
1- Fenerbahçe, Galatasaray derbisine nasıl bir oyun anlayışla çıkmalı?
Rakip kadar zorlu olan bir stada gidiyorlar. Bu nedenle maçın hikayesi ilk 20 dakikada olacak. Taraftarıyla birlikte Galatasaray büyük baskı yapacaktır. Bu süreyi rakibe fırsat vermeden geçmesi lazım. Son dönemlerde Fenerbahçe iyi mücadele etti ve kalesini iyi savundu. Bu kez kadro kalitesi olarak daha denk bir takımla oynayacaklar. Bu noktada taktikten ziyade duruş önemli. Pereira yine 5'li defansla oynamaya kalkıp, işi kontra atağa bırakabilir. Ancak maçın hikayesini iki takımın da kendi içinden çıkaracağı kahramanlar yazacak.
2 - Oyuncu tercihleri konusunda kimler öncelikli olmalı?
Büyük maçları büyük oyuncularla oynamalısınız. Bu nedenle Mesut Özil ve İrfan Can, Fenerbahçe'de oyunun liderleri olur. Buradaki kritik nokta Fatih hocanın tek tek merkez orta saha ile oynaması. Fenerbahçe'nin Sosa, İrfan Can ve Mert Hakan'ı orta sahayı rakibe bırakmayacağını düşünüyorum. Düğümü de iki tarafın orta sahalarının kalitesi çözecek.