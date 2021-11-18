Usta yazardan Galatasaray - Fenerbahçe maçı öncesi kritik değerlendime! 'Kötü günlerin maçı'

3 - Derbideki yenilgi halinde F.Bahçe'de radikal kararlar alınmalı mı? Çok daha önce alınmalıydı. Pereira ile Fenerbahçe'nin gelişemeyeceği, yürüyemeceği çok net gözüküyor. Ama G.Saray maçları kötü günlerde F.Bahçe'nin imdadına yetişmiştir. Kaybedilmesi Pereira kararını çabuklaştırabilir ama kazanılmasıyla krizi aşıp daha moralli bir şekilde lige tekrar başlatabilirler. Esasen aynı sorun Beşiktaş'tan sonra F.Bahçe'ye de kaybederse G.Saray için de gündeme gelebilir. Ligde ciddi bir krizin içine girerler. Kısacası; kriz kapıyı iki takım için de çalıyor.

4 - Defans performansının öne çıktığı Fenerbahçe, ligde üst üste 7 maçtır gol yiyor. Bunu nasıl değerlendirirsiniz?

Fenerbahçe'nin defansif sıkıntısı yeni değil. Öyle oyunculara sahipler ki, rakip pozisyona girmese de onlar sokmaya başlarlar. Bir de bunun üstüne 3'lü defans saçmalığı ile kanat zafiyetini de eklediler. Birçok golü kanat akınlarından yediler. Bunun üstüne 3-4 maçta duran top golleri de eklendi. Bu derbiye de nasıl yansıyacağı oyuncu konsantrasyonuyla ilgili olacak. Çünkü iki hocanın da ilk hedefi kaybetmemek olacaktır. Yani dengeli, mücadeleci, rakibe çok alan bırakmayan bir oyun izleyeceğiz. Tabii Fenerbahçe'nin genç kalecisi Berke'nin bu maça mental olarak çok özel hazırlanması lazım. Hem büyük maç hem de 50 bin seyircinin önünde olmak onun için kolay olmayacak.