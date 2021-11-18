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Samandıra'da Galatasaray maçı öncesi son gelişmeler!

Derbi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2021 Perşembe 06:50
Samandıra'da Galatasaray maçı öncesi son gelişmeler!

Derbi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi.

Sakatlıktan kurtulan İrfan Can Kahveci ile Berke, Tisserand ve Nazım takımla idmanlara başladı.

Sakatlıktan kurtulan İrfan Can Kahveci ile Berke, Tisserand ve Nazım takımla antrenmanda başladı.

Galatasaray maçı öncesi ilk taktik idmanda 4'lü formasyon denendi.

Sakat oyunculardan Gustavo sahada; Altay ise salonda bireysel çalıştı.

Valencia'nın tedavisine devam edildi.

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