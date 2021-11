Mert Hakan Yandaş'tan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi flaş açıklama! "Kazanmaktan başka çaremiz yok"

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında pazar günü Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı derbinin hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Antrenmanın ardından sarı-lacivertli futbolcu Mert Hakan Yandaş basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Galatasaray derbisiyle ilgili konuşan başarılı futbolcu, "Türkiye'nin en önemli ve en büyük maçlarından birine çıkacağız. Camia ve bizim için çok büyük önem taşıyor. Milli arada iyi çalıştık, ilk günden beri bu maçı yaşıyoruz. İnşallah bizim için güzel bir gün olur ve pazar günü mutlu olarak evimize döneriz" diye konuştu.



"BU MAÇI KAZANMAKTAN BAŞKA ÇAREMİZ YOK"

UEFA maçının ardından kırılgan dönemi geride bıraktıklarını ifade eden 27 yaşındaki futbolcu, "Kayserispor karşısında şanssız bir maç geçirdik, direkten dönen toplarımız oldu, penaltı kaçırdık. Bunlar futbolun içinde var ve bunlara sığınmamak lazım. Önümüzde camianın ve Türkiye'nin en büyük maçlarından biri var. Bu maçı kazanmaktan başka çaremiz yok. Geçmişi unuttuk diyebilirim. Kaybedilmiş bir şey yok. Herkes kötü şeyler yazıyor ama kaybedilmiş bir şey yok. İnandığımız sürece yapamayacağımız bir şey olduğunu düşünmüyorum" şeklinde konuştu.



"KULÜBÜMÜZÜN BÜYÜKLÜĞÜNDEN ÜZERİNE GELEN BASKI DAHA FAZLA"

Fenerbahçe'nin büyüklüğü nedeniyle kötü dönemde baskının daha fazla oluşturulduğunu aktaran Mert Hakan Yandaş, "Bizler zaten işlerin iyi ya da kötü gittiğinin farkındayız. İşler olumlu gitmedi evet ama bu kadar abartılacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Fenerbahçe'nin üzerine daha fazla geliniyor. Kulübümüzün büyüklüğünden üzerine gelen baskı daha fazla. Bunu içeride kendimiz halletmemiz lazım. Taraftarlarımız üzülüp sitem edebilir bu normal ama futbolun doğasında bunlar da var. Olumlu eleştirileri alıp önümüze bakıp iyi sonuçlar almamız gerekiyor" açıklamasında bulundu.



"ODAKLANDIĞIMIZ TEK ŞEY KAZANMAK"

Deplasmanda oynayacakları Galatasaray derbisinde taraftarları her zaman yanlarında hissedeceklerini söyleyen sarı-lacivertli futbolcu, "Biz hep birlikteyiz. Takım olarak odaklandığımız tek şey kazanıp onları mutlu etmek. İnşallah kazanmak istiyoruz. Sezon başı 2 kere sakatlık yaşadım. Şu anda da daha henüz iyi performans sergilediğimi söylemek için erken. Süreklilik gerekiyor. Her geçen gün performansımın üzerine koyarak Fenerbahçe'ye hizmet etmek istiyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Golün futbolun meyvesi olduğunu, herkesin derbide gol atmak istediğini de vurgulayan 27 yaşındaki futbolcu, tüm takımın golden önce galibiyeti istediğini ve bu sebeple herkesin birbirini gol için motive ettiğini söyledi.



"MİLLİ TAKIMA ÇAĞRILMAYI BEKLİYORUM"

FIFA Dünya Kupası elemelerinde play-off'a kalan A Milli Futbol Takımı'nı tebrik eden Mert Hakan Yandaş, "Kardeşlerimizin ayaklarına sağlık. İnşallah Dünya Kupası'na giderek bu başarıyı taçlandırırlar. Ben de milli armaya hizmet etmek isterim. Ben de çağrılmayı bekliyorum" dedi.

Orta saha futbolcularının ligde şu ana kadar yeterince skor katkısı sağlamadığıyla ilgili bir soruya başarılı futbolcu, "Şu anda öyle gözüküyor ama bu bir takım oyunu. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bizler de gole katkı vermek isteriz inşallah bunu üst seviyeye çıkarırız. Bence yavaş yavaş oraya doğru gidiyor oyun olarak ve takım olarak. Çizilen kötü senaryo gibi bir senaryo yok. Evet sonuç alamadık ama abartıldığı kadar kötü bir performans yok" diye cevap verdi.

Derbi öncesi takım içerisindeki havayla ilgili olarak ise Mert Hakan, "İlk günden bugüne birlikte hareket etmeyi, birlikte yukarıda ligi bitirmeyi konuştuk. Kötü günlerde birbirimize sarılırsak bizi kimse yıkamaz dedik. İlk günden bugüne bu maçı kazanmaktan başka çıkar olmadığını düşünüyoruz" şeklinde konuştu.