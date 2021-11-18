Fenerbahçe'nin transfer planı ortaya çıktı! Pelkas ve takas...

Fenerbahçe'nin Yunan futbolcusu Dimitris Pelkas bu sezon gösterdiği inişli çıkışlı performansıyla eleştiri oklarının hedefi olmuştu.
Fenerbahçe'nin Yunan futbolcusu Dimitris Pelkas bu sezon gösterdiği inişli çıkışlı performansıyla eleştiri oklarının hedefi olmuştu.
Yalnızca 4 maçta ilk 11 başlayan 28 yaşındaki oyuncu bu sezon 11 maçta forma giydi.
Pelkas için sarı lacivertli ekipten ayrılacağı yönünde haberler sıklıkla çıkmaya başlarken bu kez de Yunan basını oyuncunun devre arasında Fenerbahçe'den ayrılabileceğini belirtti.
DIMITRIS PELKAS AYRILIYOR MU?
Pelkas'ın bu sezonki hayal kırıklığına uğratan performansının ardından sarı lacivertliler de oyuncu ile yollarını ayırma planları yapıyor.
Yunanistan basını Fransız ekibi Lyon'dan Moussa Dembele'ye talip olan Fenerbahçe'nin Pelkas'ı takas olarak kullanmak istediğini belirtti.
Öte yandan Pelkas'ın eski kulübü PAOK'un da oyuncuya sezon başında talip olduğunu ancak sarı lacivertlilerin 15 milyon Euro istemesi nedeniyle transferin gerçekleşmediği yazıldı.