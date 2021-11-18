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Fenerbahçe'nin transfer planı ortaya çıktı! Pelkas ve takas...

Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de çıktığı son 4 karşılaşmada 3 mağlubiyet 1 beraberlik alan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına erken başladı. Sezon sonund şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen sarı-lacivertlilerde Pelkas ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Kanarya, bu sezon performansı düşen Yunan yıldızı takasda kullanmaya karar verdi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2021 Perşembe 08:12
Fenerbahçe'nin transfer planı ortaya çıktı! Pelkas ve takas...

Fenerbahçe'nin Yunan futbolcusu Dimitris Pelkas bu sezon gösterdiği inişli çıkışlı performansıyla eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Fenerbahçe'nin transfer planı ortaya çıktı! Pelkas ve takas...

Yalnızca 4 maçta ilk 11 başlayan 28 yaşındaki oyuncu bu sezon 11 maçta forma giydi.

Fenerbahçe'nin transfer planı ortaya çıktı! Pelkas ve takas...

Pelkas için sarı lacivertli ekipten ayrılacağı yönünde haberler sıklıkla çıkmaya başlarken bu kez de Yunan basını oyuncunun devre arasında Fenerbahçe'den ayrılabileceğini belirtti.

Fenerbahçe'nin transfer planı ortaya çıktı! Pelkas ve takas...

DIMITRIS PELKAS AYRILIYOR MU?

Pelkas'ın bu sezonki hayal kırıklığına uğratan performansının ardından sarı lacivertliler de oyuncu ile yollarını ayırma planları yapıyor.

Fenerbahçe'nin transfer planı ortaya çıktı! Pelkas ve takas...

Yunanistan basını Fransız ekibi Lyon'dan Moussa Dembele'ye talip olan Fenerbahçe'nin Pelkas'ı takas olarak kullanmak istediğini belirtti.

Fenerbahçe'nin transfer planı ortaya çıktı! Pelkas ve takas...

Öte yandan Pelkas'ın eski kulübü PAOK'un da oyuncuya sezon başında talip olduğunu ancak sarı lacivertlilerin 15 milyon Euro istemesi nedeniyle transferin gerçekleşmediği yazıldı.

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