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Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi sistem değişiyor! İşte Mesut - İrfan - Sosa'lı yeni plan

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, ligde yaşanan kötü sonuçların ardından Galatasaray derbisiyle beraber moral depolamak istiyor. Bununla berbaer Samandıra’da, Galatasaray maçı öncesi ilk taktik idmanda 4’lü savunma denendi. Mesut, İrfan ve Sosa gibi yıldızların 21 Kasım’daki derbiye 11’de çıkacağı öğrenildi. İşte yaşananlar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2021 Perşembe 06:50
Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi sistem değişiyor! İşte Mesut - İrfan - Sosa'lı yeni plan

Ligde son 4 maçında yalnızca 1 puan toplayan Fenerbahçe, 21 Kasım'daki dev randevu için geri sayıma geçti. Eleştirilerin hedefindeki teknik direktör Pereira'nın G.Saray karşısında farklı bir oyun anlayışıyla sahaya çıkması bekleniyor.

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi sistem değişiyor! İşte Mesut - İrfan - Sosa'lı yeni plan

Samandıra'da dün derbi öncesi ilk taktik idmanını yaptıran Portekizli hoca, sezon başından bu yana ısrarcı olduğu 3'lü savunmadan vazgeçip, 4'lü formasyonu denedi. Kurmayları ile bir haftadır derbiye çalışan Pereira'nın deplasmandaki karşılaşmada 3'lü formasyonla sahaya çıkmayacağı öğrenildi.

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi sistem değişiyor! İşte Mesut - İrfan - Sosa'lı yeni plan

DERBİYLE YATIP KALKIYOR!
Başkan Ali Koç ve kaptanlar Mesut, Gustavo ve Altay ile yaptığı toplantıdan sonra değişim sinyalleri veren Pereira, derbide tecrübeli ve yıldız isimleriyle galibiyet arayacak. Deneyimli teknik adam, sorun yaşadığı iddia edilen Mesut ile birlikte fazla şans vermediği Sosa ve sakatlıktan kurtulan İrfan Can Kahveci'yi ilk 11'de sahaya sürecek.

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi sistem değişiyor! İşte Mesut - İrfan - Sosa'lı yeni plan

Galatasaray'ın sezon başından bu yana oynadığı maçları da izleyen Pereira, ezeli rakiplerinin artıları ve eksilerine göre idmanlarda çalışmalar yaptıracağı ifade edildi. Bu arada tecrübeli hocanın geçtiğimiz günlerde tesislerde kaldığı da kaydedildi.

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