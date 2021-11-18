Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi sistem değişiyor! İşte Mesut - İrfan - Sosa'lı yeni plan

Samandıra 'da dün derbi öncesi ilk taktik idmanını yaptıran Portekizli hoca, sezon başından bu yana ısrarcı olduğu 3'lü savunmadan vazgeçip, 4'lü formasyonu denedi. Kurmayları ile bir haftadır derbiye çalışan Pereira'nın deplasmandaki karşılaşmada 3'lü formasyonla sahaya çıkmayacağı öğrenildi.

DERBİYLE YATIP KALKIYOR!

Başkan Ali Koç ve kaptanlar Mesut, Gustavo ve Altay ile yaptığı toplantıdan sonra değişim sinyalleri veren Pereira, derbide tecrübeli ve yıldız isimleriyle galibiyet arayacak. Deneyimli teknik adam, sorun yaşadığı iddia edilen Mesut ile birlikte fazla şans vermediği Sosa ve sakatlıktan kurtulan İrfan Can Kahveci'yi ilk 11'de sahaya sürecek.