FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira'dan derbi öncesi öz eleştiri! "Bu oyun..."

Zirveyle 10 puanlık farkla rağmen şampiyonluk inancını koruyan Vitor Pereira, Galatasaray maçını fırsat olarak görüyor. Önemli eksiklere rağmen derbiyi kazanıp güçlü bir adım atacaklarına inanan Portekizli, oyuncularını hem fiziksel hem de zihinsel olarak dev maça hazırlıyor.

Oyun içinde doğru yaptıkları şeyler olduğunu vurgulayan Portekizli hoca, şampiyonluk için çok daha fazlasını sahaya yansıtmaları gerektiğini söylerken, "Oyunumuzun agresifliğini ve hızını çok daha ileriye taşımalıyız" diyerek öz eleştiri yapıyor.