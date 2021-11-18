Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira'dan derbi öncesi öz eleştiri! "Bu oyun..."

FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira'dan derbi öncesi öz eleştiri! "Bu oyun..."

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, zirveyle aralarındaki 10 puanlık farka rağmen umudunu kaybetmiş değil. Pazar günü oynanacak Galatasaray derbisini fırsat olarak gören Portekizli teknik adam, dev derbi öncesi oyuncularıyla yaptığı toplantıda, "Oyunumuzun agresifliğini ve hızını çok daha ileriye taşımalıyız" diyerek öz eleştiri yaptı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2021 Perşembe 11:52
FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira'dan derbi öncesi öz eleştiri! "Bu oyun..."

Zirveyle 10 puanlık farkla rağmen şampiyonluk inancını koruyan Vitor Pereira, Galatasaray maçını fırsat olarak görüyor. Önemli eksiklere rağmen derbiyi kazanıp güçlü bir adım atacaklarına inanan Portekizli, oyuncularını hem fiziksel hem de zihinsel olarak dev maça hazırlıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira'dan derbi öncesi öz eleştiri! "Bu oyun..."

Oyun içinde doğru yaptıkları şeyler olduğunu vurgulayan Portekizli hoca, şampiyonluk için çok daha fazlasını sahaya yansıtmaları gerektiğini söylerken, "Oyunumuzun agresifliğini ve hızını çok daha ileriye taşımalıyız" diyerek öz eleştiri yapıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira'dan derbi öncesi öz eleştiri! "Bu oyun..."

SİSTEM İKİNCİ PLANDA
Geldiği günden beri oyun sistemi konusunda sert eleştirilere maruz kalan Vitor Pereira "Benim için önemli olan oyun içindeki dinamik, uyum ve akış. Bunlar sistemden önce gelir" ifadesinde bulundu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira'dan derbi öncesi öz eleştiri! "Bu oyun..."

Türkiye'nin haberine göre, "Oyuncularımın benim isteklerimi anlamalarını ve bu doğrultuda bir performans sergilemelerini bekliyorum" diyen Portekizli, "Oyuncuların sahada rahat olmalarını, özgür hissetmelerini istiyorum ki, yeteneklerini gösterebilsinler. Hareketli ve dengeli bir oyun çıkarmak sisteme bağlı kalmaktan çok daha önemli" ifadesini kullandı.

DİĞER
UEFA, tüm zamanların en iyi takımlarını açıkladı! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor kaçıncı sırada?
Gümüşhane-Bayburt Havalimanı'nın açılışına sayılı günler kaldı! Karadeniz'deki hava muhalefetine alternatif olacak
SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor