FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçeli Attila Szalai adım adım Barcelona'ya transfer oluyor!

Takvim'in haberine göre, gerek Fenerbahçe gerekse Macar Milli Takımı'nda oynadığı futbolla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Szalai'nin Ocak ayı transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılıp ayrılmayacağı büyük merak konusu… Güncel piyasa değeri 11 milyon Euro olan 23 yaşındaki stoperin Sarı-Lacivertliler'le 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Takvim'in haberine göre, gerek Fenerbahçe gerekse Macar Milli Takımı'nda oynadığı futbolla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Szalai'nin Ocak ayı transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılıp ayrılmayacağı büyük merak konusu… Güncel piyasa değeri 11 milyon Euro olan 23 yaşındaki stoperin Sarı-Lacivertliler'le 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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