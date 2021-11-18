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FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçeli Attila Szalai adım adım Barcelona'ya transfer oluyor!

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Attila Szalai, Barcelona'nın radarından çıkmıyor... İspanyol medyası, Fenerbahçe’nin Macar stoperini almakta ısrarcı olduğunu yineledi. Haberde, “Szalai 23 milyon Euro bedelle Katalan ekibinin yolunu tutacak” denildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2021 Perşembe 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçeli Attila Szalai adım adım Barcelona'ya transfer oluyor!
Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai'nin peşini bırakmıyorlar. İspanyol medyası, hemen hemen her gün Szalai ile ilgili haberler paylaşıyor. Fichajes'in haberine göre Barcelona'nın yeni teknik direktörü Xavi, genç yıldızı devre arasında kadrosunda görmek istiyor. Barcelona'nın bu transfer için 23 milyon Euro bütçe ayırdığı da belirtildi.

Takvim'in haberine göre, gerek Fenerbahçe gerekse Macar Milli Takımı'nda oynadığı futbolla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Szalai'nin Ocak ayı transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılıp ayrılmayacağı büyük merak konusu… Güncel piyasa değeri 11 milyon Euro olan 23 yaşındaki stoperin Sarı-Lacivertliler'le 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.


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