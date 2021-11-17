SPOR HABERİ - Mesut Özil'den flaş derbi yorumu! "İlk 11'de olursam..."

Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Mesut Özil, pazar günü Galatasaray ile oynanacak olan derbi maçı öncesi kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Takım olarak çok motive olduklarını belirten Özil, "Biz hazırız. Taraftarlarımız bize her zaman güvensin ve destek olsunlar. İnşallah camiamıza 3 puanı hediye edeceğiz." dedi.
Galatasaray ile oynanacak derbi maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Mesut Özil, "İlk önce tabi ki heyecanlıyız. Güzel bir maç olacak. Takım olarak hazırlanıyoruz, hazırız da. Biz orada 3 puanı almak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.
"Kariyerinde Galatasaray derbisini nerede görüyorsun?" sorusuna, "Tabi en üst zirve. Çünkü küçük yaştan beri Fenerbahçeliyim. Derbileri seyretmekle büyüdük. O yüzden pazar günü ilk 11'de olursam, Allah bana nasip ederse, derbide olacağım. Heyecanlıyım, mutluyum. İnşallah güzel bir maç olur. İnşallah orada 3 puanı alacağız." yanıtını verdi.