SPOR HABERİ - Mesut Özil'den flaş derbi yorumu! "İlk 11'de olursam..."

Derbi havası içinse Mesut Özil, "Evet, bir de şu gerçek var. Herkes biliyor. Pazar günü çok çok önemli bir maç. Sadece bizim için değil, camiamız için de. Herkes derbinin farkında. Sahada ve idmanda herkesin o hırsı belli oluyor. Pazar günü en iyi şekilde çıkarak, maçı kazanmaya gidiyoruz." diye konuştu.