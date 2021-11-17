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SPOR HABERİ - Mesut Özil'den flaş derbi yorumu! "İlk 11'de olursam..."

Spor haberi... Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe deplasmanda ezeli rakibi Galatasaray'ın konuğu olacak. Dev derbiye az bir süre kala çalışmalar tüm hızıyla sürerken, Sarı-Lacivertliler'in yıldız ismi Mesut Özil'den zorlu mücadele öncesi dikkat çeken açıklamalar geldi. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2021 Çarşamba 16:23 Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2021 Çarşamba 16:32
SPOR HABERİ - Mesut Özil'den flaş derbi yorumu! "İlk 11'de olursam..."

Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Mesut Özil, pazar günü Galatasaray ile oynanacak olan derbi maçı öncesi kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Takım olarak çok motive olduklarını belirten Özil, "Biz hazırız. Taraftarlarımız bize her zaman güvensin ve destek olsunlar. İnşallah camiamıza 3 puanı hediye edeceğiz." dedi.

SPOR HABERİ - Mesut Özil'den flaş derbi yorumu! "İlk 11'de olursam..."

Galatasaray ile oynanacak derbi maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Mesut Özil, "İlk önce tabi ki heyecanlıyız. Güzel bir maç olacak. Takım olarak hazırlanıyoruz, hazırız da. Biz orada 3 puanı almak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

SPOR HABERİ - Mesut Özil'den flaş derbi yorumu! "İlk 11'de olursam..."

"Kariyerinde Galatasaray derbisini nerede görüyorsun?" sorusuna, "Tabi en üst zirve. Çünkü küçük yaştan beri Fenerbahçeliyim. Derbileri seyretmekle büyüdük. O yüzden pazar günü ilk 11'de olursam, Allah bana nasip ederse, derbide olacağım. Heyecanlıyım, mutluyum. İnşallah güzel bir maç olur. İnşallah orada 3 puanı alacağız." yanıtını verdi.

SPOR HABERİ - Mesut Özil'den flaş derbi yorumu! "İlk 11'de olursam..."

Çocukken izlediği derbi maç ortamlarını anlatan Özil, "Ya evde aileyle, ya da Almanya'da kahvehanelerde giderdik. Orada karışık bir atmosferde izlerdik. Yarısı Fenerbahçeli, yarısı Galatasaraylı olurdu. Biz tabi Fenerbahçe'yi desteklerdik. Kazandığımızda da çok sevinirdik, mutlu olurduk." ifadelerini kullandı.

SPOR HABERİ - Mesut Özil'den flaş derbi yorumu! "İlk 11'de olursam..."

'Fenerbahçe formasıyla oynamak sana neler hissettiriyor?' sorusuna Mesut Özil, "Çok gurur verici.Bu çubuklu formayı giymek her zaman hayalimdi. Allah nasip etti. Dediğim gibi çok mutluyum. İnşallah bu sezon da takımıma yardım edebilirim. Takım olarak hedeflerimiz var. Kendi hedeflerim de var: Bu takıma sahada en iyi şekilde yardım etmek. İnşallah başarırız. İnşallah sezon sonunda da takım olarak hedeflerimize ulaşırız." dedi.

SPOR HABERİ - Mesut Özil'den flaş derbi yorumu! "İlk 11'de olursam..."

Çok motive olduklarını belirten tecrübeli futbolcu, "Birkaç futbolcu eksik. Milli takımlardan yarın geri dönecekler. Hazırlıklara devam ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde çok çalıştık. Takım olarak çok motiveyiz. Sahada zaten belli oluyor, herkesin morali yüksek. Maç heyecanı var. Dediğim gibi hazırlıklar çok çok iyi gidiyor. Pazar günü inşallah hazır olup, Galatasaray'ı da yeneceğiz." diye konuştu.

SPOR HABERİ - Mesut Özil'den flaş derbi yorumu! "İlk 11'de olursam..."

Derbi havası içinse Mesut Özil, "Evet, bir de şu gerçek var. Herkes biliyor. Pazar günü çok çok önemli bir maç. Sadece bizim için değil, camiamız için de. Herkes derbinin farkında. Sahada ve idmanda herkesin o hırsı belli oluyor. Pazar günü en iyi şekilde çıkarak, maçı kazanmaya gidiyoruz." diye konuştu.

SPOR HABERİ - Mesut Özil'den flaş derbi yorumu! "İlk 11'de olursam..."

Sarı-Lacivertli taraftarlar için özel bir parantez açan yıldız isim, "Onlar her zaman bize güvensin. Bize destek olsunlar ve sahip çıksınlar. Takım olarak onlara ihtiyacımız var. Onların desteğiyle, dualarıyla inşallah; sezon sonunda da hedeflerimize ulaşırız. Biliyoruz, zor dönemden geçiyoruz ama biz takım olarak da oradan çıkmasını biliriz. Dua edin. Biz takım olarak hazırız. Pazar günü camiamıza da inşallah bu 3 puanı hediye edeceğiz." dedi.

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