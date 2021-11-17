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İşte Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi sakatlarda son durum

Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray'a konuk olacak. Sarı lacivertlilerde sakatlıklara ilişkin son durum şu şekilde...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2021 Çarşamba 06:50
İşte Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi sakatlarda son durum
Altay Bayındır: Mart ayında sahalara dönmesi beklenen genç kaleci, dün bireysel antrenmanlara başladı. Yıldız file bekçisinin beklenenden daha kısa sürede eldivenleri giyebeleceği belirtildi.

* Luiz Gustavo: Konya maçında sakatlanan Brezilyalı orta saha da dün Altay ile birlikte salonda çalıştı. Derbide oynamasının zor olduğu belirtilen tecrübeli futbolcu, Avrupa Ligi'ndeki Olympiakos maçına yetişecek.

* Marcel Tisserand: Hafif ağrıları kalan tecrübeli stoper, dünkü antrenmanın ilk bölümünde takımla, ikincisinde ise bireysel çalıştı. Galatasaray derbisinde oynayabilecek duruma gelecek.

* Nazım Sangare: Tisserand gibi ilk bölümde takımla, ikinci bölümde bireysel olarak çalışmalarını sürdürdü. 21 Kasım'daki Galatasaray maçında oynamasına engel bir durumun olmadığı öğrenildi.

* Enner Valencia: Samandıra'da günü tedaviyle geçiren golcü futbolcu, en az iki hafta daha sahalardan uzak kalacak.

* İrfan Can Kahveci: Günü bireysel program uygulayarak geçiren diğer bir isimdi. Yıldız futbolcunun bugün takımla çalışmalarda yer alacağı kaydedildi.
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