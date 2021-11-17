Fenerbahçeli Sosa'dan Vitor Pereira'ya Galatasaray derbisi sözleri: Formayı istiyorum!

Bu sezon yaşadığı sakatlık nedeniyle 9 resmi maçta forma şansı bulan Jose Sosa , Galatasaray derbisi öncesi teknik direktör Vitor Pereira ile bir görüşme gerçekleştirdi. Fenerbahçe 'nin Arjantinli yıldızı, Portekizli hocadan 21 Kasım'daki derbi öncesi forma beklentisi içinde olduğunu şu sözlerle ifade etti: "Derbide sorumluluk almaya hazırım. Kariyerimde bu tarz maçları birçok kez oynadım. Bu karşılaşmaların havası da farklı oluyor. Tecrübemle takımıma en iyi katkıyı sağlayacağıma inanıyorum."

'PEREİRA'YI MUTLU ETTİ'

"Galatasaray'a karşı alacağımız galibiyetin ne kadar değerli olduğunun bilincindeyim. Hiçbir şey bitmiş değil. Bu maçta alacağımız 3 puan hem camiayı kenetleyecek hem de gelecek maçlar öncesi bize büyük moral olacak. Bizim için yeni bir sayfa açılacağına inandığım bu 90 dakikaya hem fiziksel hem de mental olarak hazırım. Forma giymek istiyorum." Kendisinden forma bekleyen Sosa ile yaptığı görüşmeden dolayı mutlu olduğu öğrenilen Pereira'nın 36 yaşındaki futbolcuyu 11'de sahaya sürmesi bekleniyor.