Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe kaptanı Mesut Özil Galatasaray derbisi öncesi dümene geçti! "Yeni sayfa açacağız"

Fenerbahçe kaptanı Mesut Özil Galatasaray derbisi öncesi dümene geçti! "Yeni sayfa açacağız"

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı ve kaptanı Mesut Özil, ipleri eline aldı. Mesut, Galatasaray derbisi öncesi yaptığı konuşmada, "Galatasaray galibiyetiyle kötü günlerin geride kalacağına inanıyorum." diyerek takımına seslendi. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2021 Çarşamba 06:50
Fenerbahçe kaptanı Mesut Özil Galatasaray derbisi öncesi dümene geçti! "Yeni sayfa açacağız"
Bu sezon futbolundan çok teknik direktör Vitor Pereira ile arasındaki gerginlikle öne çıkan Mesut Özil, camiaya umut dolu mesajlar gönderdi.

Üst üste aldıkları başarısız sonuçları unutturmak istediklerini dile getiren M10, "Yönetimimiz, teknik heyet, biz futbolcular ve taraftarlarımızın tek bir isteği var. O da Fenerbahçe'nin sezon sonunda şampiyonluk kupasını kaldırması. Biz hiçbir zaman pes etmedik, etmeyi de düşünmüyoruz. Hocamızın bizden istedikleri doğrultusunda sahaya çıkıp elimizden geleni yapacağız. Galatasaray galibiyetiyle kötü günlerin geride kalacağına inanıyorum. Derbi galibiyetiyle yeni bir sayfa açacağız ve hedeflerimize adım adım ulaşacağız" açıklamasında bulundu.
DİĞER
Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı arasında kriz mi var? Şeyma Subaşı'dan eski eşine olay gönderme!
Konya'da aşırı hız can aldı! Motoru yerinden fırlayan ve hız ibresi 230 kilometrede takılı kalan otomobilde can pazarı
SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor