Fenerbahçe kaptanı Mesut Özil Galatasaray derbisi öncesi dümene geçti! "Yeni sayfa açacağız"

Üst üste aldıkları başarısız sonuçları unutturmak istediklerini dile getiren M10, "Yönetimimiz, teknik heyet, biz futbolcular ve taraftarlarımızın tek bir isteği var. O da Fenerbahçe'nin sezon sonunda şampiyonluk kupasını kaldırması. Biz hiçbir zaman pes etmedik, etmeyi de düşünmüyoruz. Hocamızın bizden istedikleri doğrultusunda sahaya çıkıp elimizden geleni yapacağız. Galatasaray galibiyetiyle kötü günlerin geride kalacağına inanıyorum. Derbi galibiyetiyle yeni bir sayfa açacağız ve hedeflerimize adım adım ulaşacağız" açıklamasında bulundu.
Üst üste aldıkları başarısız sonuçları unutturmak istediklerini dile getiren M10, "Yönetimimiz, teknik heyet, biz futbolcular ve taraftarlarımızın tek bir isteği var. O da Fenerbahçe'nin sezon sonunda şampiyonluk kupasını kaldırması. Biz hiçbir zaman pes etmedik, etmeyi de düşünmüyoruz. Hocamızın bizden istedikleri doğrultusunda sahaya çıkıp elimizden geleni yapacağız. Galatasaray galibiyetiyle kötü günlerin geride kalacağına inanıyorum. Derbi galibiyetiyle yeni bir sayfa açacağız ve hedeflerimize adım adım ulaşacağız" açıklamasında bulundu.
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