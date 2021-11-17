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FENERBAHÇE HABERLERİ: Vitor Pereira'dan derbi mesaisi! Evine bile gitmiyor

Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'de çıktığı son 4 karşılaşmadan 3 mağlubiyet 1 beraberlik alan Fenerbahçe, ligin 13. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Vitor Pereira zorlu karşılaşma öncesi kendisini adeta kampa aldı. Sabah 07.00'de Samandıra'ya ayak basan Portekizli teknik adam günde en az 18 saat çalıştı. Pereira bazı geceler evine bile gitmedi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2021 Çarşamba 07:48
FENERBAHÇE HABERLERİ: Vitor Pereira'dan derbi mesaisi! Evine bile gitmiyor

Fenerbahçe'de, Galatasaray derbisi öncesi teknik direktör Vitor Pereira adeta kendisini kampa aldı. Sabah 07.00'de Samandıra'ya ayak basan Portekizli teknik adam günde ez az 18 saat çalıştı. Fenerbahçe pazar akşamı ezeli rakibi Galatasaray karşısında sezonun belki de en önemli maçını oynayacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Vitor Pereira'dan derbi mesaisi! Evine bile gitmiyor

GÜNDE 18 SAAT DERBİ MESAİSİ

Fenerbahçe, pazar akşamı oynanacak Galatasaray derbisine büyük bir ciddiyetle hazırlanırken özellikle teknik direktör Vitor Pereira'nın performansı kulüpte en çok konuşulan konulardan birisi oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Vitor Pereira'dan derbi mesaisi! Evine bile gitmiyor

Portekizli teknik adam, belki de kaderini belirleyecek Galatasaray derbisine insanüstü bir gayretle hazırlanıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Vitor Pereira'dan derbi mesaisi! Evine bile gitmiyor

SABAH 07.00'DE SAMANDIRA'DA

Takvim'in haberine göre; sabah 07.00'de Samandıra'ya ayak basan Portekizli teknik adamın bazı geceler tesislerde kaldığı öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Vitor Pereira'dan derbi mesaisi! Evine bile gitmiyor

Rakibi Galatasaray'ın bu sezonki tüm maçlarını izleyen Vitor Pereira, Sarı-Kırmızılı ekipteki futbolcuların tüm artı ve eksilerini, yenilen ve atılan gollerin analizlerini hazırlattı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Vitor Pereira'dan derbi mesaisi! Evine bile gitmiyor

Hazırlanan bu raporu futbolcularına dağıtan Vitor Pereira, tün futbolcuların bu raporu ezberlemesini de istedi. Antrenmanlardaki taktik çalışmaların da bu rapor doğrultusunda yapıldığı Pereira'nın Galatasaray derbisinin sezonun en kritik maçı olarak gördüğü ifade edildi.

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