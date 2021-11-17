FENERBAHÇE HABERLERİ: Vitor Pereira'dan derbi mesaisi! Evine bile gitmiyor

Rakibi Galatasaray 'ın bu sezonki tüm maçlarını izleyen Vitor Pereira , Sarı-Kırmızılı ekipteki futbolcuların tüm artı ve eksilerini, yenilen ve atılan gollerin analizlerini hazırlattı.

Hazırlanan bu raporu futbolcularına dağıtan Vitor Pereira, tün futbolcuların bu raporu ezberlemesini de istedi. Antrenmanlardaki taktik çalışmaların da bu rapor doğrultusunda yapıldığı Pereira'nın Galatasaray derbisinin sezonun en kritik maçı olarak gördüğü ifade edildi.