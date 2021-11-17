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"Ben kalmak istemedim"

Geçtiğimiz sezonun son 10 haftasında Fenerbahçe'nin başında olan Emre Belözoğlu'ndan çarpıcı sözler…

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2021 Çarşamba 06:50
"Ben kalmak istemedim"
Geçtiğimiz sezonun son 10 haftasında Fenerbahçe'nin başında olan Emre Belözoğlu'ndan çarpıcı sözler… Başakşehir'i çalıştıran Belözoğlu, önceki gün katıldığı bir programda şunları söyledi: "Fenerbahçe'de doğrularımız, hatalarımızdan çok daha fazlaydı. F.Bahçe'de teknik direktörlük görevini almak benim için kolay olmadı. Başkanımız Ali Koç, fikrini beyan ettiğinde kalmak istemediğimi ben söyledim. Bunun Fenerbahçe için daha iyi olacağını ifade ettim. Söz konusu Fenerbahçe olunca şeytan bize soldan gelemez. Kötü bir şey konuşmam."
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