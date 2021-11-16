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FENERBAHÇE HABERLERİ: Kanarya'nın milli yıldızları coştu!

Ülkelerinin milli takımlarına giden Fenerbahçe'nin yıldız isimleri, skora katkılarıyla adından söz ettirdi. Miha Zajc, Serdar Dursun, Filip Novak ve Dimitris Pelkas, performanslarıyla beğeni topladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2021 Salı 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ: Kanarya'nın milli yıldızları coştu!

Ülkelerinin milli takımlarına giden Fenerbahçe'nin yıldız isimleri, skora katkılarıyla adından söz ettirdi. Miha Zajc, Slovenya'nın Güney Kıbrıs'ı 2-1 yendiği, Slovakya'yla da 2-2 berabere kaldığı karşılaşmalarda birer kez rakip fileleri havalandırdı. Serdar Dursun, A Milli Takım'ın Cebelitarık'ı 6-0 gibi farklı skorla geçtiği karşılaşmada sonradan oyuna girmesine rağmen golünü attı. Tecrübeli futbolcu, ay-yıldızlı formayla çıktığı iki maçta da gol sevinci yaşadı. Filip Novak da Çekya'nın Kuveyt'i 7-0 mağlup ettiği hazırlı karşılaşmasında bir gol attı. Pelkas ise Yunanistan'ın Kosova ile 1-1 berabere kaldığı müsabakada tek golün asistini yaptı.

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