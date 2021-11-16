FENERBAHÇE HABERLERİ: Kanarya'nın milli yıldızları coştu!

Ülkelerinin milli takımlarına giden Fenerbahçe'nin yıldız isimleri, skora katkılarıyla adından söz ettirdi. Miha Zajc, Slovenya'nın Güney Kıbrıs'ı 2-1 yendiği, Slovakya'yla da 2-2 berabere kaldığı karşılaşmalarda birer kez rakip fileleri havalandırdı. Serdar Dursun, A Milli Takım'ın Cebelitarık'ı 6-0 gibi farklı skorla geçtiği karşılaşmada sonradan oyuna girmesine rağmen golünü attı. Tecrübeli futbolcu, ay-yıldızlı formayla çıktığı iki maçta da gol sevinci yaşadı. Filip Novak da Çekya'nın Kuveyt'i 7-0 mağlup ettiği hazırlı karşılaşmasında bir gol attı. Pelkas ise Yunanistan'ın Kosova ile 1-1 berabere kaldığı müsabakada tek golün asistini yaptı.