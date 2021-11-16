Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da Galatasaray derbisi öncesi korkutan istatistik!

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da Galatasaray derbisi öncesi korkutan istatistik!

Son dakika spor haberi: Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'nin derbi performansı umut vermiyor. Sarı-lacivertliler, son 8 maçta Galatasaray'ı yenemedi. İstanbul derbilerinde son 10 maçta galibiyet çıkmadı. Son deplasman derbisi galibiyeti 23 Nisan 2017'de TT Stadı'nda Josef'in golüyle geldi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2021 Salı 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da Galatasaray derbisi öncesi korkutan istatistik!

Süper Lig'de oynadığı son 4 maçta 1 puan alabilen ve zirvenin 10 puan gerisine düşen Fenerbahçe, Galatasaray derbisine mutlak 3 puan parolası ile çıkacak. Ancak Fenerbahçe'nin son yıllardaki derbi performansı hiç de umut vermiyor. Sarı Lacivertliler Galatasaray'ı son 8 maçta yenemedi. Ayrıca İstanbul derbilerinde deplasmanda son 10 maçtan da galibiyet çıkartamadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da Galatasaray derbisi öncesi korkutan istatistik!

SON GALİBİYET 4 YIL ÖNCE

Fener'in deplasmanda son derbi galibiyeti 23 Nisan 2017 tarihinde Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray'a karşı geldi. 1-0 sona eren maçta Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü şu anda Beşiktaş'ta forma giyen Josef de Souza attı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da Galatasaray derbisi öncesi korkutan istatistik!

Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe, pazar gecesi Galatasaray'ı deplasmanda mağlup ederek İstanbul derbilerindeki bu kötü döngüyü kırmaya çalışacak. Teknik direktör Vitor Pereira ile birlikte kaptan Mesut Özil de takımı derbiye motive etmek için çok büyük bir çaba sarfediyor.

DİĞER
Yaprak Dökümü'nün Fikret'i Bennu Yıldırımlar'ın kızı da oyuncu çıktı! Ada Yarar güzelliğiyle dikkat çekiyor!
Sahte içki can almaya devam ediyor! Afyonkarahisar'da 2 günde 3 kişi hayatını kaybetti
SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor