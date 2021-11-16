FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da Galatasaray derbisi öncesi korkutan istatistik!

Süper Lig'de oynadığı son 4 maçta 1 puan alabilen ve zirvenin 10 puan gerisine düşen Fenerbahçe, Galatasaray derbisine mutlak 3 puan parolası ile çıkacak. Ancak Fenerbahçe'nin son yıllardaki derbi performansı hiç de umut vermiyor. Sarı Lacivertliler Galatasaray'ı son 8 maçta yenemedi. Ayrıca İstanbul derbilerinde deplasmanda son 10 maçtan da galibiyet çıkartamadı.