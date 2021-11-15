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Gözler Berisha’da

Fenerbahçe Teknik Direktörü Pereira, Valencia'nın yokluğunda Galatasaray'a karşı gol silahı olarak sahaya çıkacak Berisha ile yakından ilgileniyor. Golcü futbolcudan beklentilerini idmanlarda anlatan Portekizli hoca, öğrencisine duyduğu güveni de her fırsatta dile getiriyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2021 Pazartesi 06:50
Gözler Berisha’da
Fenerbahçe Teknik Direktörü Pereira, Valencia'nın yokluğunda Galatasaray'a karşı gol silahı olarak sahaya çıkacak Berisha ile yakından ilgileniyor. Golcü futbolcudan beklentilerini idmanlarda anlatan Portekizli hoca, öğrencisine duyduğu güveni de her fırsatta dile getiriyor.
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