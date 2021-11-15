FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'dan Luuk de Jong için kiralık formülü!

Geçtiğimiz sezondan bu yana golcü konusunda sıkıntı yaşayan F.Bahçe için flaş bir iddia ortaya atıldı. Sezon başından bu yana eski yıldızı Muriç için temaslarını sürdüren sarı-lacivertlilerin Hollandalı Luuk de Jong'u listesine aldığı ileri sürüldü. Kanarya'nın; kiralık oynadığı Barcelona'da şans bulamayan ve gönderileceği konuşulan 31 yaşındaki oyuncuyla görüşeceği belirtildi. F.Bahçe, bonservisi Sevilla'da olan Jong'u sezon sonuna kadar kiralamayı planlıyor. Bu sezon Barcelona formasıyla 9 resmi karşılaşmada 398 dakika sahada kalan Luuk de Jong, bir kez rakip fileleri havalandırdı.

De Graafschap, Twente, M'Gladbach, Newcastle United, PSV Eindhoven, Sevilla ve Barcelona formaları giyen Jong, bu takımlarla 503 resmi karşılaşmaya çıktı. Bu karşılaşmalarda 202 gol sevinci yaşayan 31 yaşındaki futbolcu, 104 de asist yaptı. Hollandalı futbolcu, kariyerinde ise yalnızca 1 kez kırmızı kart gördü.