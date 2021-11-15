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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe rotayı ABD'ye kırdı! Valencia'nın vatandaşı Jose Cifuentes'e kanca

Süper Lig'de kötü gidişatı Galatasaray derbisinde alınacak galibiyetle sonlandırmak isteyen Fenerbahçe'de bir yandan da transfer çalışmaları sürüyor. Ocak ayında kadrosuna bir golcü takviyesi yapmayı planlayan sarı-lacivertliler, sürpriz bir ismin peşine düştü. Kanarya'nın ABD'de forma giyen Ekvadorlu Jose Cifuentes'le ilgilendiği ortaya çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2021 Pazartesi 06:50
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin gözü ABD'de! Sürpriz golcü Jose Cifuentes

Devre arasındaki ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe gözünü yeniden ABD'ye dikti. Fenerbahçeli kurmaylar, Diego Rossi'nin Los Angeles FC'den takım arkadaşı olan Jose Cifuentes için girişimde bulunmaya hazırlanıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin gözü ABD'de! Sürpriz golcü Jose Cifuentes

SADECE 1 YILI KALDI

Takvim'in haberine göre; Ekvadorlu oyuncunun 1 yıl daha sözleşmesi olduğu öğrenilirken Sarı-Lacivertliler bu durumu avantaja dönüştürerek yaklaşık 6.5 milyon Euro olan piyasa değerine karşın oyuncu için 2.5 milyon Euro civarında bonservis ücreti ödemeyi planlıyor. 22 yaşında ve 1.76 boyunda olan merkez orta saha oyuncusu 5 kez Ekvador Milli Takımı'nda forma giydi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin gözü ABD'de! Sürpriz golcü Jose Cifuentes

FİZİK GÜCÜ İYİ

Oyunun her iki yönünü de oynayabilmesi de Pereira'nın sisteminde kritik öneme sahip. Teknik kapasitesinin yanında fizik olarak da son derece güçlü bir oyuncu. Her geçen yıl skor özelliğini de geliştiren Cifuentes, geçen sezon 5 gol ve 5 asiste imza attı.

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