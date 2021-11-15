Durmak yasak!

Galatasaray derbisinin hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe hız kesmiyor. Sarı-lacivertliler, teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde dün yorucu bir çalışma yaptı. Milli takımlarda bulunan futbolculardan yoksun olan Kanarya, idmanın büyük bölümünü taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.
Galatasaray derbisinin hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe hız kesmiyor. Sarı-lacivertliler, teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde dün yorucu bir çalışma yaptı. Milli takımlarda bulunan futbolculardan yoksun olan Kanarya, idmanın büyük bölümünü taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.