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Durmak yasak!

Galatasaray derbisinin hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe hız kesmiyor. Sarı-lacivertliler, teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde dün yorucu bir çalışma yaptı. Milli takımlarda bulunan futbolculardan yoksun olan Kanarya, idmanın büyük bölümünü taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2021 Pazartesi 06:50
Durmak yasak!
Galatasaray derbisinin hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe hız kesmiyor. Sarı-lacivertliler, teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde dün yorucu bir çalışma yaptı. Milli takımlarda bulunan futbolculardan yoksun olan Kanarya, idmanın büyük bölümünü taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.
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