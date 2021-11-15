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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Devlerin gözdesi Attila Szalai! Şimdi de Barcelona...

Fenerbahçe'de sergilediği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Attila Szalai'ye Atletico Madrid, Sevilla ve Chelsea’den sonra dev bir talip daha çıktı. Xavi'yi teknik direktörlük koltuğuna getiren Barcelona'nın Macar stoper için devreye girdiği öne sürüldü. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2021 Pazartesi 06:50
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Devlerin gözdesi Attila Szalai! Şimdi de Barcelona...
Geçtiğimiz sezonun devre arasında geldiği F.Bahçe'de vazgeçilmezler arasına giren ve kısa sürede Avrupa devlerinin radarına takılan Szalai'nin talipleri artıyor. Atletico Madrid, Sevilla ve Chelsea'den sonra Barcelona'nın da Macar stoperi listesine aldığı iddia edildi. Katalan ekibinin sarı-lacivertlilerin 23 yaşındaki oyuncu için istediği bonservis bedelini yüksek bulduğu da ileri sürüldü.
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