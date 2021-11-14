Seyrantepe'de zorlanıyor

Ligde 4 maçtır gülemeyen Fenerbahçe için Galatasaray derbisi kritik önemde. Hedef kazanıp kötü gidişe son vermek. Ancak Fenerbahçe son yıllarda ezeli rakibini deplasmanda yenmekte zorlanıyor. Devlerin Seyrantepe'deki son 4 lig kapışması berabere bitti. Aslantepe'deki son 9 maçta Galatasaray 3 galibiyet alırken, F.Bahçe bir kez 3 puanla dönebildi.
Ligde4 maçtır gülemeyen Fenerbahçe için Galatasaray derbisi kritik önemde. Hedef kazanıp kötü gidişe son vermek. Ancak Fenerbahçe son yıllarda ezeli rakibini deplasmanda yenmekte zorlanıyor. Devlerin Seyrantepe'deki son 4 lig kapışması berabere bitti. Aslantepe'deki son 9 maçta Galatasaray 3 galibiyet alırken, F.Bahçe bir kez 3 puanla dönebildi. O da 23 Nisan 2017'de 1-0'lık skorla. Tek golü ise şimdi Beşiktaş forması giyen Josef de Souza kaydetti.