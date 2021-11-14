FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Vedat Muriqi müjdesi! Norveç basını duyurdu

Devre arasında forvet ve kanatlara takviye planlayan Fenerbahçe'ye Vedat Muriqi için Norveç'ten müjde gibi haber geldi. Buna göre Muriqi'nin performansından memnun olmayan Lazio, Bodo- Glimt'in golcüsü Erik Botheim'i transfer etmek istiyor.
İtalyan ekibinin, Botheim'i renklerine bağlaması halinde Muriqi'nin takımdan ayrılmasına izin vereceği ifade edildi.
Transfer haberleriyle tanınan Nicolo Schira da, Fenerbahçe'nin Vedat Muriqi için pusuda olduğunu belirterek, "Vedat ocak ayında Lazio'dan ayrılabilir. F.Bahçe, eski golcüsünün kiralık transferi ile ilgileniyor" ifadesini kullanmıştı. Muriqi'nin de dönmeye sıcak baktığı ileri sürüldü.
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