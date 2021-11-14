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Galatasaray Fenerbahçe derbisi öncesi İrfan Can Kahveci takımdan ayrı çalıştı!

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray'ın konuğu olacak. Karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de, İrfan Can Kahveci takımdan ayrı çalıştı. Milli futbolcu, bireysel antrenmanıyla idmanı noktaladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2021 Pazar 13:57
Galatasaray Fenerbahçe derbisi öncesi İrfan Can Kahveci takımdan ayrı çalıştı!
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 21 Kasım Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sakatlığı düzelen İrfan Can Kahveci takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştı.

Sarı-lacivertli ekipte Galatasaray maçı hazırlıkları devam ediyor. Can Bartu Tesisleri'nde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışması ile devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Altay Bayındır, Enner Valencia, Luiz Gustavo, Marcel Tisserand günü tedavi ile geçirdi. İrfan Can Kahveci ise takımdan ayrı özel program dahilinde yaptığı bireysel çalışmayla antrenmanı tamamladı.
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