FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de gündem yeniden Bustos!

Fenerbahçe 'de ocak ayı transfer planlarında kanatları çalıştıracak bir oyuncu takviyesi de yer alırken, Fabricio Bustos yeniden gündemde. Sezon başında transferi son anda yatan Bustos için de Independiente 'ye yeni teklif yapılacağı iddia edildi.

Bustos, yazın Independiente'nin Fenerbahçe'den yüksek bonservis ücreti istemesi üzerine, "Türkiye için heyecanlıydım. Transfer tahtası kapanmak üzereyken ve sözleşmemin sonu bu kadar yakınken kulübümün bu kadar yüksek bir bonservis istemesini anlamıyorum." açıklamasını yapmıştı.