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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de gündem yeniden Bustos!

Süper Lig'de 12 hafta sonunda zirvenin 10 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları başladı. Ocak ayında kadrosuna kanat takviyesi yapmak isteyen sarı-lacivertliler, yaz döneminde transferi son anda gerçekleşmeyen Arjantinli sağ bek Fabricio Bustos için yeniden harekete geçme kararı aldı. Fenerbahçe yönetimi, ocak ayında Independiente kulübü ile pazarlık masasına oturacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2021 Pazar 06:50
Fenerbahçe'de gündem yeniden Bustos!

Fenerbahçe'de ocak ayı transfer planlarında kanatları çalıştıracak bir oyuncu takviyesi de yer alırken, Fabricio Bustos yeniden gündemde. Sezon başında transferi son anda yatan Bustos için de Independiente'ye yeni teklif yapılacağı iddia edildi.

Fenerbahçe'de gündem yeniden Bustos!

Sağ bekte oynayan Bustos, Arjantin Ligi'nde bu sezon 20 maçta forma giyip 1 gol, 2 asist üretti. 25 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olmasının da transferini kolaylaştırabileceği belirtildi.

Fenerbahçe'de gündem yeniden Bustos!

Bustos, yazın Independiente'nin Fenerbahçe'den yüksek bonservis ücreti istemesi üzerine, "Türkiye için heyecanlıydım. Transfer tahtası kapanmak üzereyken ve sözleşmemin sonu bu kadar yakınken kulübümün bu kadar yüksek bir bonservis istemesini anlamıyorum." açıklamasını yapmıştı.

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