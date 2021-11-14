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FENERBAHÇE HABERLERİ: Kim Min-Jae paniği! Galatasaray derbisinde...

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de üst üste alınan kötü sonuçlarla zirveden uzaklaşan Fenerbahçe, 13. haftada oynanacak olan Galatasaray derbisini çıkış maçı olarak görüyor. Deplasmanda oynanacak mücadelede 3 puandan başka düşüncesi olmayan sarı-lacivertliler, teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde hazırlıklarına devam ediyor. Kanarya'da Galatasaray derbisi öncesi savunmanın önemli isimlerinden biri olan Kim Min-Jae paniği yaşanıyor. Güney Kore Milli Takımı, 24 yaşındaki futbolcu ile ilgili flaş bir karar aldı. İşte yaşanan gelişmenin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2021 Pazar 12:03
FENERBAHÇE HABERLERİ: Kim Min-Jae paniği! Galatasaray derbisinde...

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Kötü gidişatı durdurmak isteyen sarı-lacivertlilerde Kim-Min Jae paniği yaşanıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Kim Min-Jae paniği! Galatasaray derbisinde...

Akşam'ın haberine göre; Güney Kore'de hafif sakatlığı bulunan Fenerbahçeli Kim Min-Jae, salı günkü Irak maçında da riske edilecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Kim Min-Jae paniği! Galatasaray derbisinde...

Fenerbahçe Teknik Heyeti, savunmanın önemli isimlerinden biri olan Min-Jae'den, Galatasaray derbisi öncesinde oyuncusundan kötü bir haber almak istemiyor.

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