FENERBAHÇE HABERİ: Göztepe'den Sinan Gümüş hamlesi! Temasa geçildi

Fenerbahçe 'nin gelecek planlamaları arasında yer almayan Sinan Gümüş 'ün transferiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. 27 yaşındaki kanat oyuncusu için Süper Lig ekibi devreye girdi.

Yeni Asır'ın haberine göre; Hücum hattını güçlendirmek isteyen Göztepe , Fenerbahçe 'de teknik direktör Vitor Pereira 'nın raporu doğrultusunda kadro dışı bırakılan Sinan Gümüş 'e talip oldu.

TEMASA GEÇİLDİ!

Uzun zamandır İzmir ekibinin gündeminde olan 27 yaşındaki futbolcuyla temasa geçildiği belirtildi. Takımdan ayrı bireysel çalışmalarına devam eden Sinan Gümüş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mücadele benim hayatımdır" ifadelerini kullandı.