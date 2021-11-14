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FENERBAHÇE HABERİ: Göztepe'den Sinan Gümüş hamlesi! Temasa geçildi

Son dakika spor haberi: Ara transfer döneminde yapacağı takviyelerle kadrosunu güçlendirmeyi amaçlayan Fenerbahçe'de bazı isimlerle de yollar ayrılacak. Sarı-lacivertlilerde sezon başı teknik direktör Vitor Pereira'nın raporu sonrası kadro dışı bırakılan ve takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Sinan Gümüş'e Süper Lig'den talip çıktı. Ocak ayında transferi bitirmek isteyen Göztepe'nin 27 yaşındaki futbolcuyla temasa geçtiği kaydedildi. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2021 Pazar 09:16
FENERBAHÇE HABERİ: Göztepe'den Sinan Gümüş hamlesi! Temasa geçildi

Fenerbahçe'nin gelecek planlamaları arasında yer almayan Sinan Gümüş'ün transferiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. 27 yaşındaki kanat oyuncusu için Süper Lig ekibi devreye girdi.

FENERBAHÇE HABERİ: Göztepe'den Sinan Gümüş hamlesi! Temasa geçildi

Yeni Asır'ın haberine göre; Hücum hattını güçlendirmek isteyen Göztepe, Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın raporu doğrultusunda kadro dışı bırakılan Sinan Gümüş'e talip oldu.

FENERBAHÇE HABERİ: Göztepe'den Sinan Gümüş hamlesi! Temasa geçildi

TEMASA GEÇİLDİ!
Uzun zamandır İzmir ekibinin gündeminde olan 27 yaşındaki futbolcuyla temasa geçildiği belirtildi. Takımdan ayrı bireysel çalışmalarına devam eden Sinan Gümüş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mücadele benim hayatımdır" ifadelerini kullandı.

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