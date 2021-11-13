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Sakatlara yoğun tedavi

Sakat oyuncuların tedavisi sürüyor. Altay, Valencia, Luiz Gustavo ve Tisserand doktorların verdiği programı uyguladı. İlk yarıyı kapatan Altay'ın yanı sıra Gustavo derbide forma giyemeyecek. Tisserand'ın oynama şansı yüksek. Valencia için de her şey yapılıyor

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2021 Cumartesi 06:50
Sakatlara yoğun tedavi
Sakat oyuncuların tedavisi sürüyor. Altay, Valencia, Luiz Gustavo ve Tisserand doktorların verdiği programı uyguladı. İlk yarıyı kapatan Altay'ın yanı sıra Gustavo derbide forma giyemeyecek. Tisserand'ın oynama şansı yüksek. Valencia için de her şey yapılıyor
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