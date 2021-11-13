FENERBAHÇE HABERLERİ - Pereira kararını verdi! Fenerbahçe'nin derbi sistemi...

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un Vitor Pereira ile yola devam edeceklerini açıklamasının ve "3'lü sistem tutmadı" mesajının ardından gözler Portekizli hocaya çevrildi... Çalışmalara başlayan Pereira'nın, Galatasaray derbisinde takımı farklı bir dizilişle sahaya sürmesi bekleniyor.

3-4-3 sistemini rafa kaldıracak olan tecrübeli teknik adamın ilk olarak savunmayı eskiden olduğu gibi 4'leyeceği ifade ediliyor. Bu takdirde Szalai ve Kim çift stoper oynayacak, Novak sol beke geçecek. Sağ bekte ise duruma göre Serdar, Tisserand ve Nazım'dan birisi formayı giyecek.