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FENERBAHÇE HABERLERİ - Pereira kararını verdi! Fenerbahçe'nin derbi sistemi...

Süper Lig'in 13. haftasında ezeli rakibi Galatasaray'a konuk olacak Fenerbahçe'de tüm planlar üç puan üzerine yapılıyor. Hem kendisi hem de takımı için kritik öneme sahip olan bu derbi öncesinde teknik direktör Vitor Pereira, oyun sistemini değiştirme kararı aldı. 3-4-3'ü rafa kaldıracak olan Portekizli teknik adam, Galatasaray'ı yeni sistemiyle devirmeye çalışacak. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2021 Cumartesi 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ - Pereira kararını verdi! Fenerbahçe'nin derbi sistemi...

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un Vitor Pereira ile yola devam edeceklerini açıklamasının ve "3'lü sistem tutmadı" mesajının ardından gözler Portekizli hocaya çevrildi... Çalışmalara başlayan Pereira'nın, Galatasaray derbisinde takımı farklı bir dizilişle sahaya sürmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Pereira kararını verdi! Fenerbahçe'nin derbi sistemi...

3-4-3 sistemini rafa kaldıracak olan tecrübeli teknik adamın ilk olarak savunmayı eskiden olduğu gibi 4'leyeceği ifade ediliyor. Bu takdirde Szalai ve Kim çift stoper oynayacak, Novak sol beke geçecek. Sağ bekte ise duruma göre Serdar, Tisserand ve Nazım'dan birisi formayı giyecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Pereira kararını verdi! Fenerbahçe'nin derbi sistemi...

ÖZİL'DEN FAYDALAN

Pereira'ya verilen bir başka ödev ise Mesut Özil başta olmak üzere Pelkas, Sosa ve İrfan Can Kahveci gibi yıldız isimlerden daha çok yararlanması. Portekizli çalıştırıcının bu doğrultuda hücumda da özellikle Mesut'un yeteneklerini daha çok sergileyeceği bir format aradığı belirtiliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Pereira kararını verdi! Fenerbahçe'nin derbi sistemi...

Jose Sosa'nın da orta sahada şans bulma ihtimali yüksek. Milli aradaki idmanlar yeni sisteme göre yapılarak, oyuncuların adaptasyonu sağlanacak. Öte yandan başkan Ali Koç'un oyuncularla da konuşarak sahada daha çok sorumluluk almalarını ve savaşmalarını istediği belirlendi.

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