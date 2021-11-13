FENERBAHÇE HABERLERİ - Ali Koç'un Mesut Özil tepkisi sonrası flaş sözler! "Başkan beni taraftara sattı..."

"Bana göre büyük hata. Zaten gün gelecek Pereira'yı göndermek zorunda kalacaksın. Dolayısıyla milli arada göndermiş olsaydı çok daha akıllı ve stratejik bir iş yapmış olurdu. Aslında Ali Koç , öyle kötü danışmanlara sahip ki ne algı yönetimini ne de stratejik yönetimi doğru yapamıyorlar.

Vücut dilinden, oturuş şeklinden tutun da programı sunan spikere yaptığı davranışlara kadar bazen çok itici olabiliyor ve üstelik Fenerbahçe 'de oynamış, futbolu bırakmış yorumculara da 'İlkesiz' davranın diyor. 'Objektif davranmak sizin neyinize' demeye getiriyor. Bunların hepsi ama hepsi ağır stratejik hata."

- Mesut Özil için Türkiye'deki en keskin eleştiriyi belki de Başkan Ali Koç yaptı ve "Ticaret yerine oyunu ile ilgilenirse daha iyi olur" dedi. Bu sözler Mesut'u nasıl etkiler? Daha verimli mi olur yoksa olumsuz mu etkilenir?

"Bu da yüzde 100 stratejik bir hata. Sayın Koç zannediyor ki 'Mesut'a ben böyle söyleyince Mesut yola gelir, daha iyi çalışmaya başlar'. Kesinlikle doğru değil. Mesut futbolda her şeyi yalamış yutmuş. Alman Milli Takımı, Real Madrid, İngiltere Premier Ligi... Umurunda mı? 'Gelip paramı kazanayım, olursa da belki siyasete girerim' planı içinde.