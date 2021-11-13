FENERBAHÇE HABERLERİ - Ali Koç'un Mesut Özil tepkisi sonrası flaş sözler! "Başkan beni taraftara sattı..."

Şimdi ne olacak? Mesut ne düşünüyor? İçin için diyor ki 'Başkan beni taraftara sattı, beni odasına çağırsa söylese belki problem olmayacaktı ama şimdi benim oynayamama nedenimden dolayı taraftarla beni karşı karşıya getirdi'.
Bence Ali Koç ile Mesut arasındaki testi de kırıldı. Zor tamir olur. Üstelik bu hareketle Mesut-Vitor Pereira soğuk savaşında da ister istemez Pereira'nın yanında taraf oldu. Şimdi Mesut ne yapacak biliyor musunuz, 'Umurumda mı dünya!' diyecek. İdmanına gidecek gelecek, kaçıncı dakikada oyuna girerse oynayacak, tüm motivasyonunu kaybetmiş bir Mesut olarak F.Bahçe'de devam edecek. Haaa belki de ben yanılıyorum, Ali Koç'un bu çıkışı belki de Mesut'u tahrik edip daha fazla motive olmasını da sağlayabilir."
- Şöyle bir düşünce var; 'Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş zirvenin uzağındalar, yani üç takım da başarısız ama sadece Fenerbahçe ve Pereira eleştiriliyor' diye... Fatih Terim ve Sergen Yalçın başarılı mı sizce? Yoksa gündemdeki takım Fenerbahçe olduğu için mi bu kadar çok eleştiri var?
"Hayatın gerçeği bu. Beşiktaş geçen senenin şampiyonu, Sergen Yalçın'ın kredisi çok fazla. Buna rağmen de az çok eleştiriliyor. Galatasaray'a gelirsek, Fatih Terim demek Galatasaray demek. Fatih Terim demek Galatasaray'da maksimum kredi demek. G.Saray'ın başkan ve yöneticileri kağıt üzerinde Terim'in patronları gibi görünse de aslında Terim birçoğunu ilkokul talebesiyken tanımış. Üstelik Fenerbahçe 7 senedir şampiyon olamıyor. Ali Koç'lu Fenerbahçe'nin ise bırakın şampiyonluğu, bir kupası bile yok. Pek tabii ki en az kredisi olan takım F.Bahçe, Ali Koç yönetimi ve Vitor Pereira'dır."