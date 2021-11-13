FENERBAHÇE HABERİ: Vitor Pereira'nın sistemi Mesut Özil'e yaramadı! Kanatlarda... (FB spor haberi)

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un açıklamaları sonrasında gözler Mesut Özil'e çevrildi… Vitor Pereira ile arasında sorun olduğu iddialarına başkan Ali Koç, "Mesut'un ticari işleri bir yana koyup Fenerbahçe için ne yapmalıyıma odaklanması gerek" derken, Pereira içinse "Hocamız, Mesut ve tüm oyunculara uyacak bir sistem bulmalı" ifadeleriyle üstü kapalı eleştirisini yaptı.

Almanya, Real Madrid ve Arsenal'de dünya futbolunun zirvesine çıkan Mesut'un, 10 numarada oynamadığında ise hem performansı hem morali bozuluyor. Sabah'ın haberine göre; Portekizli çalıştırıcı yönetiminde kanatlara hapsolan 33 yaşındaki oyuncu, 3-4-3 sisteminin en büyük mağduru. Bu sezon Mesut'u kanatta kullanan Pereira, yıldız ismi 5'er kez ileri üçlünün sağında ve solunda tercih etti. Sadece 3 defa kendi yeri olan 10 numarada forma giyebilen yıldız oyuncu, yerini yadırgadı.