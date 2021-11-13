Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Mesut Özil sözleri Avrupa'da manşet oldu! "Patronu salladı"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dün FB TV'de gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Mesut Özil hakkında flaş ifadeler kullanan Ali Koç'un Alman futbolcu hakkında söyledikleri Avrupa basınında geniş yankı buldu. İşte detaylar...
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dün FB TV'de gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Mesut Özil hakkında flaş ifadeler kullanan Ali Koç'un Alman futbolcu hakkında söyledikleri Avrupa basınında geniş yankı buldu. İşte detaylar...
PEREIRA'YA TAM DESTEK
Sarı Lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, FB TV'de gündeme dair önemli açıklamalarda bulunmuştu. Vitor Pereira'nın her koşulda arkalarında durduklarını belirten Koç, transferde de gereken hamleleri yaparak takımı daha da güçlendireceklerinin sinyallerini vermişti.
MESUT ÖZİL SÖZLERİ OLAY OLDU
Takımın yıldız oyuncusu Mesut Özil hakkında da açıklamalarda bulunan Ali Koç, "Mesut'un artık işine odaklanması lazım. Ticari işlerini bırakıp nasıl Fenerbahçe'ye daha fazla katkı veririm, buna odaklanması gerekiyor. Hocamız, Mesut'tan en iyi şekilde nasıl yararlanabileceğini bir daha gözden geçirmeli." ifadelerini kullanmıştı.
AVRUPA'DA GENİŞ YANKI BULDU
Ali Koç'un Mesut Özil ile ilgili yaptığı bu açıklamalar özellikle Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı. Haberlerde "Mutsuz Mesut Özil'e Ali Koçö'tan çarpıcı mesaj" başlıkları atıldı. İşte Ali Koç'un Mesut Özil sözlerinin Avrupa'daki yansımaları...
SPORT1 (ALMANYA): ÖZİL, F.BAHÇE BAŞKANINDAN UYARI ALDI
Almanya'da yayın yapan spor sitelerinden sport1, Ali Koç'un Mesut Özil ile ilgili yaptığı açıklamalara geniş yer ayırdı. Haberin detayında "Fenerbahçe'ye gelişi coşkuyla kutlanan Mesut Özil bu kez Ali Koç tarafından eleştirildi. Ali Koç, Mesut Özil'e çok açık bir mesaj verdi: İşine odaklan!" sözleri kullanıldı.
MUNDO DEPORTIVO (İSPANYA): F.BAHÇE BAŞKANI ÖZİL'İ UYANDIRMA ÇAĞRISI YAPTI
İspanya'nın önde gelen sitelerinden Mundo Deportivo da Ali Koç'un Mesut Özil hakkında yaptığı açıklamalara geniş yer ayırdı. "Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Mesut Özil'i uyandırma çağrısında bulundu" başlığını kullanan site haberin detayında ise "Mesut Özil artık sahadaki futboluyla değil saha dışı olaylarla gündeme geliyor. Alman futbolcu Fenerbahçe'ye transfer olduğundan beri eski günlerinden çok uzak" ifadeleri kullanıldı.
DAILY MAIL (İNGİLTERE): MESUT ÖZİL'E TİCARİ İLİŞKİLERİNİ BİTİRME UYARISI
İngiltere'de yayın yapan Daily Mail sitesi Ali Koç'un Mesut Özil'e ticari ilişkilerinin bitirilmesini söylediğini manşete taşıdı. Haberde "Ali Koç, Mesut Özil'e sahaya odaklanması gerektiğini belirtti. Bu sezona iyi başlayan Mesut Özil yine de beklenen performansından çok uzakta" sözleri kullanıldı.
GOAL İNGİLTERE: ALİ KOÇ'TAN MESUT ÖZİL'E SERT UYARI
Goal İngiltere, Ali Koç'un Mesut Özil'e sahaya odaklanması konusunda sert bir mesaj gönderdiğini manşete taşıdı. Haberin detayında "Mesut Özil'in işleri Arsenal'den ayrıldığı günden beri yolunda gitmiyor." denildi.
FOOTBALL LONDON (İNGİLTERE): ALİ KOÇ'TAN MESUT ÖZİL'E ACIMASIZ TAVSİYE
Londra merkezli spor sitesi Football London, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Mesut Özil'e acımasız bir tavsiyede bulunduğunu okuyucularına aktardı. Haberde "Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Mesut Özil'in sahaya odaklanmamasını çok sert eleştirdi. Özil, çocukluktan beri desteklediği kulübün başkanı tarafından canlı yayında eleştirildi." denildi.
MIRROR (İNGİLTERE): 'MUTSUZ' MESUT'UN FENERBAHÇE KABUSU SÜRÜYOR
İngiltere'de yayın yapan Mirror, Mesut Özil'in Fenerbahçe'de mutsuz olduğunu iddia ederek "Özil'in Fenerbahçe kabusu sürüyor. Ali Koç, Özil'e ticari ilişkilerini bir kenara koyması gerektiğini söyledi. Mesut Özil, taraftarı olduğu Fenerbahçe'ye katılırken çok mutluydu ama işler istediği gibi gitmedi." ifadelerini kullandı.
BILD (ALMANYA): FENERBAHÇE'NİN PATRONU ÖZİL'E SALLADI
Almanya'nın en önemli gazetelerinden Bild, Ali Koç'un sözlerini "Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Mesut Özil'e salladı" başlığıyla okuyucularına aktardı. Haberin detayında "Mesut Özil bir kez daha saha dışı bir konuşmayla gündeme geldi. Ali Koç bu kez net bir şekilde uyarıda bulundu." ifadeleri kullanıldı.