Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Mesut Özil sözleri Avrupa'da manşet oldu! "Patronu salladı"

PEREIRA'YA TAM DESTEK Sarı Lacivertli kulübün başkanı Ali Koç , FB TV'de gündeme dair önemli açıklamalarda bulunmuştu. Vitor Pereira'nın her koşulda arkalarında durduklarını belirten Koç, transferde de gereken hamleleri yaparak takımı daha da güçlendireceklerinin sinyallerini vermişti.

MESUT ÖZİL SÖZLERİ OLAY OLDU

Takımın yıldız oyuncusu Mesut Özil hakkında da açıklamalarda bulunan Ali Koç, "Mesut'un artık işine odaklanması lazım. Ticari işlerini bırakıp nasıl Fenerbahçe'ye daha fazla katkı veririm, buna odaklanması gerekiyor. Hocamız, Mesut'tan en iyi şekilde nasıl yararlanabileceğini bir daha gözden geçirmeli." ifadelerini kullanmıştı.