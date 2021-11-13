FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Attila Szalai'ye büyük övgü! "Chelsea için biçilmiş kaftan"

Attila Szalai için Chelsea haberleri devam ediyor. Maviler'in sözleşmeleri bitecek Thiago Silva ve Antonio Rüdiger'in ayrılması halinde Macar stoperi renklerine katacağı konuşulurken, Sports Illustrated dergisi de Szalai'yi övdü.

"Attila, Pereira'nın 3-4-3 sisteminde sol stoperde Rüdiger'in rolünü oynuyor" diyen dergi, "Bu sistem, Szalai'nin sık sık topla ilerlemesini sağlıyor. Tam Chelsea'nin ihtiyacı olduğu gibi" yorumunu yaptı. Chelsea'nin Szalai için 20 milyon euro'yu gözden çıkardığı ifade ediliyor. Bu arada Atletico Madrid'in de 23 yaşındaki savunmacı için ilgi mektubu gönderdiği ileri sürüldü.