Berke’ye özel moral

Altay Bayındır'ın yokluğunda kaleyi teslim alan Berke Özer'in üzerine titreniyor. Başkan Ali Koç'un da genç file bekçisi ile konuşarak moral verdiği öğrenildi. Belindeki ağrılar azalan Özer'in durumunun iyi olduğu ve dev maçta yerini alacağı bildirildi.
Altay Bayındır'ın yokluğunda kaleyi teslim alan Berke Özer'in üzerine titreniyor. Başkan Ali Koç'un da genç file bekçisi ile konuşarak moral verdiği öğrenildi. Belindeki ağrılar azalan Özer'in durumunun iyi olduğu ve dev maçta yerini alacağı bildirildi.