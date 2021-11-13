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Berke’ye özel moral

Altay Bayındır'ın yokluğunda kaleyi teslim alan Berke Özer'in üzerine titreniyor. Başkan Ali Koç'un da genç file bekçisi ile konuşarak moral verdiği öğrenildi. Belindeki ağrılar azalan Özer'in durumunun iyi olduğu ve dev maçta yerini alacağı bildirildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2021 Cumartesi 06:50
Berke’ye özel moral
Altay Bayındır'ın yokluğunda kaleyi teslim alan Berke Özer'in üzerine titreniyor. Başkan Ali Koç'un da genç file bekçisi ile konuşarak moral verdiği öğrenildi. Belindeki ağrılar azalan Özer'in durumunun iyi olduğu ve dev maçta yerini alacağı bildirildi.
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