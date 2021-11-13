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Berisha: Kazanıp affettirmeliyiz

Mergim Berisha, sosyal medya hesabından derbi hazırlıklarından bir fotoğrafını paylaşarak, "Büyük kavgaya hazırlanın" yazdı. Alman golcü, kendilerini taraftara affettirmek zorunda olduklarını, bunun için Galatasaray maçının çok iyi bir fırsat olduğunu dile getirdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2021 Cumartesi 06:50
Berisha: Kazanıp affettirmeliyiz
Mergim Berisha, sosyal medya hesabından derbi hazırlıklarından bir fotoğrafını paylaşarak, "Büyük kavgaya hazırlanın" yazdı. Alman golcü, kendilerini taraftara affettirmek zorunda olduklarını, bunun için Galatasaray maçının çok iyi bir fırsat olduğunu dile getirdi. Son iki karşılaşmada Antwerp'e nefis bir vole golü atan, Kayserispor karşısında da beraberliği getiren penaltıyı alan Berisha, Galatasaray karşısında da takımın en önemli silahlarından birisi olacak.
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