FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Vedat Muriqi hamlesi! İtalyan gazeteci duyurdu (FB spor haberi)

"F.BAHÇE, VEDAT'I KİRALAMAK İSTİYOR "



Nicolo Schira, Fenerbahçe'nin Vedat Muriqi için pusuda olduğunu aktardı. Schira aktarılan bilgide, "Vedat Muriqi Ocak ayında Lazio'dan ayrılabilir. Fenerbahçe, Vedat'ın kiralık olarak transferi için ilgi gösteriyor." ifadelerini kullandı.

LAZIO'DA BEKLENENİ VEREMEDİ



Fenerbahçe'den 17.5 milyon euro karşılığında Lazio'ya transfer olan Kosovalı forvet 43 karşılaşmada forma giyerken sadece 2 kez fileleri havalandırdı. Transfermarkt verilerine göre Vedat Muriqi'nin piyasa değeri 8 milyon euro...