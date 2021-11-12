FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Vedat Muriqi hamlesi! İtalyan gazeteci duyurdu (FB spor haberi)

Süper Lig'de üst üste yaşanan puan kayıpları yaşanan Fenerbahçe'de gözler devre arası transfer dönemine çevrildi.
Süper Lig'de üst üste yaşanan puan kayıpları yaşanan Fenerbahçe'de gözler devre arası transfer dönemine çevrildi.
Sarı lacivertlilerin başkanı Ali Koç'un, "En iyi kadro bizde. Sistemsel değişikliği yapıp çabucak hızlı şekilde, devre arasına girerken arayı kapamak, devre arası transferlerini yaparak gereken hamleleri yapacağız. Taraftar rahat olsun" açıklamalarını yapmıştı.
Kanarya, devre arası için çalışmalarını sürdürürken İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Fenerbahçe'nin yeni transfer hamlesini duyurdu
"F.BAHÇE, VEDAT'I KİRALAMAK İSTİYOR "
Nicolo Schira, Fenerbahçe'nin Vedat Muriqi için pusuda olduğunu aktardı. Schira aktarılan bilgide, "Vedat Muriqi Ocak ayında Lazio'dan ayrılabilir. Fenerbahçe, Vedat'ın kiralık olarak transferi için ilgi gösteriyor." ifadelerini kullandı.
LAZIO'DA BEKLENENİ VEREMEDİ
Fenerbahçe'den 17.5 milyon euro karşılığında Lazio'ya transfer olan Kosovalı forvet 43 karşılaşmada forma giyerken sadece 2 kez fileleri havalandırdı. Transfermarkt verilerine göre Vedat Muriqi'nin piyasa değeri 8 milyon euro...
EŞİ DE PAYLAŞTI
Kosovalı golcünün eşi Edibe Muriqi de geçtiğimiz günlerde eşinin tekrardan Fenerbahçe'ye transfer olacağına dair yapılan bir haberi Orhan Ölmez'in "Hayallerim" şarkısıyla paylaşmıştı. Bu paylaşım Kosovalı golcünün Fenerbahçe'ye yeniden döneceği iddialarını daha da güçlendirdi.