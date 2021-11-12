Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Vedat Muriqi hamlesi! İtalyan gazeteci duyurdu (FB spor haberi)

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Vedat Muriqi hamlesi! İtalyan gazeteci duyurdu (FB spor haberi)

Süper Lig'de üst üste yaşanan puan kayıpları yaşanan Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Sarı lacivertlilerin başkanı Ali Koç'un, "En iyi kadro bizde. Sistemsel değişikliği yapıp çabucak hızlı şekilde, devre arasına girerken arayı kapamak, devre arası transferlerini yaparak gereken hamleleri yapacağız. Taraftar rahat olsun" açıklamalarının ardından İtalyan gazeteci, Fenerbahçe'nin flaş Vedat Muriqi hamlesini duyurdu. İşte tüm detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi) | fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER

ÖMER FARUK ÖZCAN Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2021 Cuma 18:56 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2021 Cuma 19:02
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Vedat Muriqi hamlesi! İtalyan gazeteci duyurdu (FB spor haberi)

Süper Lig'de üst üste yaşanan puan kayıpları yaşanan Fenerbahçe'de gözler devre arası transfer dönemine çevrildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Vedat Muriqi hamlesi! İtalyan gazeteci duyurdu (FB spor haberi)

Sarı lacivertlilerin başkanı Ali Koç'un, "En iyi kadro bizde. Sistemsel değişikliği yapıp çabucak hızlı şekilde, devre arasına girerken arayı kapamak, devre arası transferlerini yaparak gereken hamleleri yapacağız. Taraftar rahat olsun" açıklamalarını yapmıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Vedat Muriqi hamlesi! İtalyan gazeteci duyurdu (FB spor haberi)

Kanarya, devre arası için çalışmalarını sürdürürken İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Fenerbahçe'nin yeni transfer hamlesini duyurdu

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Vedat Muriqi hamlesi! İtalyan gazeteci duyurdu (FB spor haberi)

"F.BAHÇE, VEDAT'I KİRALAMAK İSTİYOR "

Nicolo Schira, Fenerbahçe'nin Vedat Muriqi için pusuda olduğunu aktardı. Schira aktarılan bilgide, "Vedat Muriqi Ocak ayında Lazio'dan ayrılabilir. Fenerbahçe, Vedat'ın kiralık olarak transferi için ilgi gösteriyor." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Vedat Muriqi hamlesi! İtalyan gazeteci duyurdu (FB spor haberi)

LAZIO'DA BEKLENENİ VEREMEDİ

Fenerbahçe'den 17.5 milyon euro karşılığında Lazio'ya transfer olan Kosovalı forvet 43 karşılaşmada forma giyerken sadece 2 kez fileleri havalandırdı. Transfermarkt verilerine göre Vedat Muriqi'nin piyasa değeri 8 milyon euro...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Vedat Muriqi hamlesi! İtalyan gazeteci duyurdu (FB spor haberi)

EŞİ DE PAYLAŞTI

Kosovalı golcünün eşi Edibe Muriqi de geçtiğimiz günlerde eşinin tekrardan Fenerbahçe'ye transfer olacağına dair yapılan bir haberi Orhan Ölmez'in "Hayallerim" şarkısıyla paylaşmıştı. Bu paylaşım Kosovalı golcünün Fenerbahçe'ye yeniden döneceği iddialarını daha da güçlendirdi.

DİĞER
Olanlar Oldu filmi nerede çekildi? Olanlar Oldu filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?
Müge Anlı'da olay olmuştu! Neslihan Batur'u boğarak öldüren Habib Başar tutuklandı! Kan donduran ifade...
SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor