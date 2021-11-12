Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - Mesut Özil'den cuma paylaşımı!

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mesut Özil'den cuma paylaşımı!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... İslam dünyasının cuma günlerini sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı mesajla kutlayan Fenerbahçe'nin yıldız ismi Mesut Özil, son yaptığı paylaşımda "Asla birbirinizden nefret etmeyin, birbirinizi kıskanmayın, birbiriniz hakkında kötü düşünmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları daima kardeş olun" ifadelerine yer verdi. (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2021 Cuma 12:02
FENERBAHÇE HABERLERİ - Mesut Özil'den cuma paylaşımı!

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, cuma günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Türk asıllı Alman yıldız paylaşımında, "Asla birbirinizden nefret etmeyin, birbirinizi kıskanmayın, birbiriniz hakkında kötü düşünmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları daima kardeş olun" ifadelerine yer verdi.

Tecrübeli futbolcunun bu paylaşımı kısa süre içerisinde binlerce etkileşim aldı.

DİĞER
Aleyna Tilki'nin annesi kızının tahtına göz dikti! Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel sesinin güzelliği ile kızını gölgede bıraktı!
İstanbul'da el frenini çekmeyi unutan nakliye şoförü kamyonetin altında kaldı
SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor