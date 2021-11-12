FENERBAHÇE HABERLERİ - Mesut Özil'den cuma paylaşımı!

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, cuma günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Türk asıllı Alman yıldız paylaşımında, "Asla birbirinizden nefret etmeyin, birbirinizi kıskanmayın, birbiriniz hakkında kötü düşünmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları daima kardeş olun" ifadelerine yer verdi.

Tecrübeli futbolcunun bu paylaşımı kısa süre içerisinde binlerce etkileşim aldı.