Ali Koç: Gerekirse bir dakika durmam

Süper Lig'de 4 maçtır kazanamayan ve zirveyle puan farkı 10'a çıkan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, istifayı düşünmedğini söyledi. FBTV'de konuşan Koç, "Sezon başında en iyi kadroyu kurduk. 7. haftaya da lider girdik. Her şey iyi giderken 4 haftada kaybettiğimiz maçlar, kırılgan olan camiamızda bu sene de boş geçilecek mi endişesi yarattı. Anlamsız bir paniğe girildi. Kaybedilmiş hiçbir şey yok. Daha 78 puan var. 10 puan fark kapanır. Biz umudumuzu kaybetmedik, camianın da kaybetmemesi gerekir" dedi.

YÜKSELİŞE GEÇECEĞİZ

Hedeflerinde sapma olmadığını belirten Koç, "Taraftarımız da inanmaya devam etsin. Onların desteği olmazsa olmaz. Fenerbahçe büyük bir yükselişe geçecek. Buna hiç şüphem yok. Beni yıpratmaya çalışıyorlar. Ben bu dayanıklılık testini geçtim. İnancımızı yitirirsek bir dakika tereddüt etmeyiz. Şu an öyle bir durum yok. Hep şampiyonluklarımız zor olmuştur. Sırf benim yıpranmam için Fenerbahçe'nin kötülüğünü isteyenlere ise selam olsun. İnşallah siz geçici mutluluklarınıza ulaşamazsınız" diye konuşt

PEREİRA'NIN ARKASINDAYIZ

Ali Koç, teknik direktör Vitor Pereira ile yola devam edeceklerini açıkladı. "Benim fıtratımda yok, hocaya da söyledim, 'ben hoca ararsam ilk senin haberin olur" diyen Koç, "Pereira açıklandığından beri hedef tahtasına koyuldu. Rakibin hocası 1 sorgulanırsa, Fenerbahçe'de 5 sorgulanıyor. Yabancı hocalara da fazla tahammül yok. Dolayısıyla 1-0 geride başlıyor. Hala doğru karar verdiğimizi düşünüyorum. Galatasaray maçı ne olursa olsun bu düşüncemiz geçerli. Biz oraya gidip kazanacağız. Olmazsa da radikal değişiklik yapmayacağız. Hoca yarım kalan işi bitirmek için geldi. Yönetim olarak arkasındayız. Tazminatı yok. 3-4 haftada nasıl buraya geldiysek, 3-4 haftada başka bir yere gelebiliriz" yorumunu yaptı.

3'LÜ SİSTEM ZOR, TUTMUYOR!

Pereira'nın oynatığı 3'lü sistemi de değerlendiren Ali Koç, "Oyun sistemi çok tartışılıyor. Tartışılır çünkü en zoru. Bu oyun formasyonunda çok yoğun fiziksel mücadele sarfedilmesi gerekiyor. Bu riski aldı. Kanatta eksiklerimiz var. Devre arasında bakacağız. Bu formasyon Türkiye'de pek tutmuyor. Geldiğimiz noktada hocamız sistemle ilgili neler yapabileceğini çalıştığını söyledi" şeklinde konuştu.

BENİ PROTESTO EDİN, TAKIMA SAHİP ÇIKIN

Taraftarların 'istifa' çağrılarına saygılı olduğunu belirten Ali Koç, "Taraftar hancıdır, geri kalan yolcudur. Samimi protesto ve eleştiriye evet. 7 sezonun verdiği mutsuzluk, kırılganlık, beklenti anlıyorum. Ancak kötü giden bir maçta 3 diye bağırmaları, penaltıda protesto etmeleri doğru değil. Futbolcuların günahı yok. Beni protesto edin ama takıma sahip çıkın. Bir kesim de var ki tamamen başkanı yıpratalım diyorlar. Daha 3. hafta Altay maçını kazandık. Ali Koç istifa diye hashtag yaptılar. Sivas'la 1-1 berabere kaldık, 50-60 kişi protestoya başladı. Bütün bölümleri inceledik, 3 kişi maça dahi girmemiş. Stadın etrafında dolaşıyorlar, maç sonu toplananları ateşliyorlar. Büyük resmi iyi görün, şimdiden havlu atmayın." dedi.

MESUT FUTBOLA ODAKLANMALI

Mesut Özil ile Pereira arasında büyütülecek bir sorun olmadığını da vurgulayan Ali Koç şöyle konuştu: "Burada yeni bir Van Persie olayı yaratılmaya çalışıldı. Mesut daha sık oynamak istiyor. Oynamaya aç. İyi bir Mesut'un neler yapabileceğini hepimiz biliyoruz. Oyun sistemiyle Mesut'un yaptıkları belki örtüşmüyor ama hocamızın bir ön yargısı yok. Bunu da bize söylüyor. Mesut'un da artık ticari işlerini bir kenara koyup F.Bahçe için nasıl en iyisini yapabilirim buna odaklanması lazım. Vitor hocamız da Mesut Özil'den nasıl yararlanabileceğini bir kez daha gözden geçirmeli. Ona en uygun sistemi nasıl tesis eder? Ona çalışıyor."

İÇ SAHADA BİR ŞEY VAR!

Başkan Ali Koç şanssız olduklarını da belirtip, "5 penaltının 3'ünü kaçırdık. 1'ini atsak Avrupa'da çok başka yerde olurduk. Basketbolda en iyi takımlara karşı son toplarda yenildik. Şans ne hikmetse hiç yanımızda olmadı. İç sahada yaşadıklarımıza ben anlam veremiyorum. Biz 1 sezon içinde aynı kişilerle deplasmanda puan rekoru kırdı, iç sahada çok puan kaybettik. İç sahada çözemediğimiz bir durum var. Olmayacak şeyler oluyor. Normal değil. İnşallah bunu bir şekilde aşabiliriz" dedi.

DEVRE ARASI TRANSFER SÖZÜ

Koç, ara transferde gereken takviyeleri yapacakları mesajını vererek, "Taraftarımız rahat olsun. Psikolojilerini de anlıyorum. Devre arası gereken müdahale yapılır. En iyi kadro bizde. Sistemsel değişikliği yapıp çabucak hızlı şekilde, devre arasına kadar arayı kapamalıyız. Devre arasında da transferde gereken hamleleri yapacağız" diye konuştu.

EN ÇOK ZARAR İÇİMİZDEN

Fenerbahçe'ye en büyük zararın kendi içlerinden geldiğini savunan Ali Koç, "Niye Fenerbahçe'de olan bazı şeyler başka camialarda olmuyor? Bunun çok irdelenmesi lazım. Niye diğer kulüplerin eski yöneticileri benzer hareketler içinde olmuyor? Fenerbahçe'nin ayrılan bir sporcusu yorumcu olunca 'adil gözükeyim' düşüncesiyle neden eleştirileri artırıyor? Diğer takımların mensubu yöneticiler nasıl oluyor da federasyon işlerinde takımları temsil ediyorlar? Nasıl oluyor da Fenerbahçe'ye en çok zararı biz göndermesek de federasyondaki Fenerbahçeli yöneticiler veriyor? Taraftarlar, sorun kendinize" ifadelerini kullandı.

Mini yorum - Gürcan Bilgiç: TATMİN OLMUŞ!

Sayın Başkan Ali Koç, hem teknik direktör Vitor Pereira ile görüşme yapmış, hem de Mesut Özil ile. Bu konuda iki tarafa da bir ultimatom vermiş. Pereira'ya neden böyle olduğunu sormuş, niye bunda ısrar ediyorsun, farklı olmak için ne yapacaksın, diye sormuş. Muhtemelen hocadan aldığı cevap kendisini tatmin etmiş ki, bugün kaya gibi arkasında durdu. Bence bir başkan olarak, böyle dönemlerde yapılabilecek şeylerin en doğrularından ikincisini yaptı. Birincisi; görevden alıp, yeni bir teknik adam getirmektir. Bu açıklamalarıyla taraftarlara da tartışılacak bir konu bırakmadı.