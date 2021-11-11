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SPOR HABERİ - Vitor Pereira'nın tazminatı var mı? Açıklandı

Spor haberi... Fenerbahçe'nin son günlerdeki tartışılan ismi teknik direktörü Vitor Pereira için ayrılığın söz konusu olmadığını söyleyen Başkan Ali Koç, tecrübeli çalıştırıcının tazminatına dair de açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2021 Perşembe 16:31 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2021 Perşembe 16:44
SPOR HABERİ - Vitor Pereira'nın tazminatı var mı? Açıklandı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı lacivertlilerin gündemine dair kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Koç, Pereira'nın tazminat maddesi olup olmadığı konusuna açıklık getirdi.

İŞTE KOÇ'UN TAZMİNAT SÖZLERİ:

"Adam buraya hikayeyi tamamlamaya geldi. Hocaya da söyledim, 'Yeni birini ararsam, ilk senin haberin olur' dedim. Arkadan hoca aramak tarzım değil. B planı olmalıdır ama B planına gerek yok. Galatasaray'ı yeneceğiz. Ters sonuçta bile ayrılma olmayacak."

"Vitor Pereira'nın tazminatı yok. 5 yıl çalışmasa sorun olmaz. Çünkü Çin'de 10 yıllık birikim sağlamış. Hocamızın arkasındayız."

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